الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل تسمم هبة مجدي ونجلتها بسبب وجبة من مطعم شهير بالتجمع

دهب نجلة هبة مجدي
دهب نجلة هبة مجدي

تعرضت الفنانة هبة مجدي وابنتها لحالة تسمم، نُقِلتا على إثرها إلى أحد المستشفيات.

ونشرت هبة مجدي صورة لابنتها وهي راقدة على سرير غرفة إحدى المستشفيات، وعلقت على ذلك عبر حسابها في موقع إنستجرام قائلة: "محدش ياكل من المطعم ده، خصوصًا فرع التجمع اللي جنب مدرسة نارمر. أنا ودهب أكلنا منه امبارح واحنا لسه خارجين من المستشفى، الحمد لله على كل شيء".

يُذكر أن آخر أعمال هبة مجدي هو مسلسل "المداح"، وتدور قصته حول صابر الطفل الذي تبنَّاه إمام المسجد وربَّاه، ثم وقع في حب فتاةٍ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلامٍ غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معاركٍ مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأزمات.

آخر أعمال هبة مجدي الفنانة هبه مجدي الفنانة هبة اصحاب أحد المستشفيات

الأكثر قراءة

مشروع إسكان سور مجرى العيون.. "تحفة فنية" فى مصر القديمة بعد التطوير (صور)

سهرة حمراء تتحول لكارثة.. أشلاء سيدة داخل ثلاجة تكشف اللغز

حفلات العلمين على قنوات "المتحدة" الليلة.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على "الحياة" و"CBC" وتامر حسنى فى ON

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

الحوار الوطنى.. ندى فؤاد: نطالب بالمناصفة فى تقاسم الثروة المكونة أثناء الزواج

لماذا تصبح النوبات القلبية المميتة أكثر شيوعًا يوم الإثنين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى