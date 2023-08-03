تفاصيل تسمم هبة مجدي ونجلتها بسبب وجبة من مطعم شهير بالتجمع

تعرضت الفنانة هبة مجدي وابنتها لحالة تسمم، نُقِلتا على إثرها إلى أحد المستشفيات.

ونشرت هبة مجدي صورة لابنتها وهي راقدة على سرير غرفة إحدى المستشفيات، وعلقت على ذلك عبر حسابها في موقع إنستجرام قائلة: "محدش ياكل من المطعم ده، خصوصًا فرع التجمع اللي جنب مدرسة نارمر. أنا ودهب أكلنا منه امبارح واحنا لسه خارجين من المستشفى، الحمد لله على كل شيء".

يُذكر أن آخر أعمال هبة مجدي هو مسلسل "المداح"، وتدور قصته حول صابر الطفل الذي تبنَّاه إمام المسجد وربَّاه، ثم وقع في حب فتاةٍ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلامٍ غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معاركٍ مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأزمات.