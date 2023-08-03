الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص في حادث لودر أعلى محور الضبعة بالشيخ زايد

جريدة الدستور

لقي أحد الأشخاص في العقد الرابع من عمره مصرعه في حادث تصادم لودر أعلي محور الضبعة بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفى أعلى محور الضبعة بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "ناجي س م س" 40 سنة، أصل إقامته محافظة قنا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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