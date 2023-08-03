طارق العشري يعتمد على لاعبي القسم الثاني لتدعيم صفوف الاتحاد السكندري

بعدما تولى طارق العشري قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تغيرت النظرة للفريق وانتهت سياسة التعاقد مع نجوم أثبتت الأيام أنهم لم يقدموا الجديد للفريق .

في البداية رفض طارق العشري بقاء كل اللاعبين الذين لعبوا للفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة أمثال محمود علاء وعمار حمدي ومحمد محمود وخالد صبحي كما قرر العشري عدم تجديد عقود بعض لاعبي الفريق وفي مقدمتهم صبري رحيل والسيد سالم لعدم الحاجة إليهما بسبب كبر السن إضافة إلى انتهاء عقديهما مع النادي وطالب الفلسطيني محمد الصالح مدافع الفريق بإحضار عرض رسمي للموافقة على رحيله.. كما قررالعشري عودة إثنين من لاعبي الفريق المعارين وهما الغاني بنجامين بواتينج الذي كان معاراً لسموحة وبلال السيد الذي كان معارا لأسوان.

ويدرس طارق العشري رحيل بعض اللاعبين الآخرين لكنه سيقوم بمنحهم الفرصة خلال فترة الإعداد التي من المقرر أن أن تبدأ يوم السبت المقبل.

الجديد أيضا أن العشري لجأ لأندية دوري القسم الثاني لتدعيم صفوق فريقه وتم التعاقد مع عمرو صالح الظهير الأيسر لوادي دجلة وهاني الطامي لاعب المنصورة وإسلام زيادة لاعب المقاصة وأحمد غنيم من سبورتنج السكندري وكان الاتحاد قد تعاقد أيضا مع التونسي سيف تقا مدفع سيراميكا كليوباترا.

هاني الطامي

يذكر أن الجهاز المعاون لطارق العشري يتكون من محمود عطا مدربا عاما وأحمد طارق العشرى مدربا مساعدا وأيمن بسيونى مدربا لحراس المرمى والدكتور عبد الحليم كامل مخطط أحمال والدكتور عمر عبد الرحمن محلل أداء و إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين وسمير محجوب مديرا إداريا ويحيى فضل إداريا والدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق والدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى تأهيل وإصابات وإسلام السيد ومحمد حسن ومحمد حسنين مدلكين.