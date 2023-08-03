أمانة الحوار الوطني تُعلن نتيجة استبيان الاسم المقترح للمجلس الأعلى للتعليم

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس فقط ما يدور في القاعات والجلسات النقاشية المغلقة، ولكن يستند أيضًا إلى الاستبيانات التي يتم إعلانها على صفحته الرسمية وموقعه الخاص.

وأشار محمود فوزي، خلال كلمته بالجلسة الخاصة بلجنة التعليم والبحث العلمي، اليوم الخميس، إن الاستبيان الأخير الذي تم إعلانه حول الاسم المقترح الذي يحمله المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، جاء وفقًا للتالي حسبما تجاوب المشاركون:

– 26 شخص انحازوا لأن يكون مجلس مستقل.

– 14 شخصا انحازوا لأنه يكون هيئة مستقلة.

– 4 أشخاص انحازوا لأن يكون مفوضية.

ولفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن مجلس الأمناء يتابع كافة الرؤى والمشاركات باهتمام بالغ، ويتم أخذها في عين الاعتبار، موجها الشكر لجميع من يشاركوا بأرائهم سواء داخل دائرة الجلسات أو عبر الاستبيان على منصات السوشيال ميديا.