الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمانة الحوار الوطني تُعلن نتيجة استبيان الاسم المقترح للمجلس الأعلى للتعليم

محمود فوزي
محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس فقط ما يدور في القاعات والجلسات النقاشية المغلقة، ولكن يستند أيضًا إلى الاستبيانات التي يتم إعلانها على صفحته الرسمية وموقعه الخاص.

وأشار محمود فوزي، خلال كلمته بالجلسة الخاصة بلجنة التعليم والبحث العلمي، اليوم الخميس، إن الاستبيان الأخير الذي تم إعلانه حول الاسم المقترح الذي يحمله المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، جاء وفقًا للتالي حسبما تجاوب المشاركون:

– 26 شخص انحازوا لأن يكون مجلس مستقل.

– 14 شخصا انحازوا لأنه يكون هيئة مستقلة.

– 4 أشخاص انحازوا لأن يكون مفوضية.

ولفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن مجلس الأمناء يتابع كافة الرؤى والمشاركات باهتمام بالغ، ويتم أخذها في عين الاعتبار، موجها الشكر لجميع من يشاركوا بأرائهم سواء داخل دائرة الجلسات أو عبر الاستبيان على منصات السوشيال ميديا.

الامانة الفنية للحوار الوطني الحوار الوطنى السوشيال ميديا المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية المجلس الوطني الأعلى أمانة الحوار الوطني

الأكثر قراءة

حفلات العلمين على قنوات "المتحدة" الليلة.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على "الحياة" و"CBC" وتامر حسنى فى ON

جد المجني عليها بالمنوفية: المتهم طلبها للزواج وهي متزوجة وهددني بقتلها إن لم يتزوجها

"الدستور" تنفرد بتفاصيل المناقشة النفسية للمتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

سوهاج تعمل "أونلاين" كل أحد.. واستثناء بعض الفئات

محافظ الوادى الجديد يتابع تجهيزات مقر مركز السيطرة الموحد للطوارئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى