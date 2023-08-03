الحوار الوطني.. استكمال مناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم

تواصل جلسات الحوار الوطني انعقادها بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور عدد كبير من ذوي الفكر والخبرة في كافة القطاعات، إضافة إلى عدد من الوزراء ورجال الدولة.

الحوار الوطني

وقال مصطفى سعد، مراسل دي إم سي، إنه استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على استكمال مناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وأكد مراسل دي إم سي، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاعة عبر فضائية “دي إم سي”، أن اليوم يتم مناقشة جلستين بمقر الحوار الوطني وهما لجنة المرأة والتماسك المجتمعي واللجنة الأخرى الخاصة بالتعليم والتدريب.

مخرجات الحوار الوطني

وأضاف في حديثه، أن هذه المناقشات ضمن الجلسات الخامسة للحوار الوطني في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بحضور ممثلي الأحزاب والحركات المدنية وبعض رجال الدولة وعدد من الوزراء المعنين بتلك القضايا.

وتابع: "تحدثنا مع الكثير من أصحاب الفكر والوزراء وتبين أن هناك العديد من المخرجات التي ستخرج بها هذه اللجان اليوم".

واستطرد: "الحوار الوطني سيخرج بمجموعة من التوصيات الهامة بناء على ما تم مناقشته على مدار الجلسات منذ بداية الانطلاق وحتى الختام".