الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز يكشف الهدف من تأسيس اتحاد المنتجين: الدراما المصرية رائدة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن اتحاد منتجي مصر يضم بشكل أساسي 18 شركة من شركات الإنتاج العاملة في مجال الدراما، إلى جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف "الباز" خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على قناة "نغم إف إم"، أن هذا الاجتماع، وقبله تأسيس اتحاد منتجي مصر، مهم جدًا، مشيرًا إلى أن الدراما المصرية رائدة، وحتى الآن على المنصات العربية الأعمال حتى لو كانت بإنتاج عربي نجد فيها ممثلين مصريين، حتى أن التصوير فيها يكون داخل مصر.

ولفت إلى أن الدراما المصرية مسيطرة، ومحاولة زحزحتها مهمة صعبة جدًا، لافتًا إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على التنسيق المشترك والدائم لضبط سوق الإنتاج.

وتابع: "مهم يكون في مصر اتحاد للمنتجين، لأن التنسيق مهم جدًا، لأنه توجد موضوعات كثيرة تتكرر في الدراما، وحجم التركيز على بعض الأفكار أحيانًا يكون ضارًا بالمجتمع".

ونوه بأن الإعلام والفن والدرما والسينما أداة من أدوات المجتمع للحفاظ على قوامه وإيقاعه، متابعًا: "هذا الاتحاد منتظرين منه نتائج مهمة".

اتحاد منتجي مصر محمد الباز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مش حسبة برمة نغم اف ام

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