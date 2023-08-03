مطروح تعلن شروط وضوابط المنح الدراسية للعام الجامعي 2023-2024

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، شروط وضوابط التقدم للحصول على المنح الدراسية للعام الجامعى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بالتنسيق مع التعاون بين محافظة مطروح وعدد من الجامعات الخاصة والأكاديميات العلمية.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم وضع الشروط والضوابط الخاصة بالمنح الدراسية على النحــو التالي:

- أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من مواليد مطروح وحاصل على الشهادة الثانوية من مطروح للعام الدراسى الحالي، وبالنسبة لغير مواليد مطروح الحصول على الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية من مطـــروح.

- أن يكون الطالب من أبوين مصريين وبطاقة الرقم القومي إقامة بمطروح.

- الحصول على نسبة 80% كحد أدنى لطلبة علمى علوم، 70% لطلبة علمي رياضيات/أدبي.

- أن لا يكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية (طب ، طب أسنان، صيدلة، علاج طبيعى، هنــدســة) أو يكون مجموعه الكلى يؤهله للالتحاق بهذه الكليات وإلا أنه لم يقم باستكمال كافة الرغبات من تلك الكليات.

- المعيار الأساسى و التفاضل بين الطلاب هو المجموع و يتم ترشيح الأعلى ثم النزول تدريجياً وحال التساوى فى المجموع يتم اللجوء للأعلى فى المواد المؤهلــة للكلية، علماً بأنه فى حالة عدم اجتياز الطالب الاختبار بالجامعة المؤهل للحصول على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخــــرى.

- حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية التى يتم الترشيح لها بناءاً على رغبته يتحمل الطالب الجزء المتبقى من قيمة المنحة دون الرجوع الى المحافظة فى هذا الشأن وليس له الأحقية فى الترشح لكلية أخرى حــــال ورود منـــــــــــــح مجانيــــة.

- الإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة وحال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أى مصروفات أو رسوم.

-حال حصول الطالب على المجموع المؤهل للحصول لإحدى المنح و أبدى رغبته بالإرجاء يتم تقديم اعتذار عنها، وحال عدم وجوده بالمحافظة يمكن الاعتذار تليفونياً برسالة على هاتف رقم (01018999149).

- يتم الإعلان عن المنح التى ترد الى المحافظة تباعاً على الموقع الرسمى للمحافظة.

- التقدم للحصول على المنح مجاناً دون أى رسـوم.

_ يتم تقديم أصول الأوراق للإطلاع عليها و تقديم بيان نجاح ممهور بخاتم شعار الجمهورية من شهادة الثانوية العامة من مديرية التربية و التعليم، و تقديم بيان نجاح معتمد من المدرسة أو من الإدارة التعليمية للشهادة الابتدائية والإعدادية + صورة بطاقة الرقم القومى واستيفاء النموذج المعـد لذلك.

يتم فتح باب التقدم للمنح الدراسية من اليوم التالى لظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق ولمــــــــــدة أسبـــــــــــــوع، ويمكن النظر فى فتح باب التقدم مدةأاخرى حال الاحتياج لذلك.

- يتم تقديم التظلمات بطلب رسمى باسم سكرتير عام محافظة مطروح بعد الإعلان عن نتيجة المنحة خلال 24 ساعة.