مع قرب فتح بدء التقديمات في الجامعات الأهلية والخاصة شغل بال طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم معرفة مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2023 عبر جوجل، وحددت جامعة أسيوط الأهلية في مدينة أسيوط الجديدة، مصروفات الجامعة للعام 2023- 2024 والكليات المتاحة، ليتمكن الطلاب الحاصلين على شهادة 3 ثانوي عام من معرفة مصروفات الجامعة في العام الدراسي الجديد.

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2023 والكليات المتاحة

وتنشر “الدستور” في السطور القادمة مصروفات جامعة أسيوط الأهلية 2023 والكليات المتاحة بها، وخطوات التسجيل بالجامعة، وموعد التنسيق.

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2023 والكليات المتاحة

ووفقا للجامعة، فتكون مصاريف جامعة أسيوط الأهلية في 2023- 2024 والكليات المتاحة، هي كالآتي:

كلية الطب تبلغ 90 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان تبلغ 75 ألف جنيه.

مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة والعلوم التطبيقية قيمة 45 ألف جنيه.

كلية الصيدلة والبحوث الدوائية قيمة 55 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الإدارية والمالية حوالي 35 ألف جنيه.

مصاريف كلية الألسن واللغات التطبيقية حوالي 30 ألف جنيه.

كليات جامعة أسيوط الأهلية 2023 المتاحة

ووفق وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي، فإن تكون جامعة أسيوط الأهلية ستضم كليات وبرامج تعليمية تكون متعددة تتضمن كلية الطب وكلية طب الأسنان وكليات الصيدلة وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الألسن، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية الهندسة.

موعد التنسيق في كليات جامعة أسيوط الأهلية 2023-2024

وأكدت جامعة أسيوط الأهلية أن يكون موعد التنسيق في جامعة أسيوط الأهلية لعام 2023-2024 سوف يكون عقب الإعلان عن نتائج تنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى، وسيكون التقديم إلكترونيا.

ويجب الإشارة إلى أن تكون مصاريف جامعة أسيوط الأهلية في العام الدراسي 2023-2024 قد ارتفعت عن قيمتها خلال العام الماضي 2022-2023، وستشمل الترمين الأول والثاني.

خطوات التسجيل في جامعة أسيوط الأهلية

لتسجيل الرغبات بجامعة أسيوط الأهلية، يجب اتباع الخطوات التالية: