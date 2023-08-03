"هندسة القناة" تشهد 12 برنامجًا علميًا للدراسات العليا بداية من 1 أغسطس

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن برامج الدراسات العليا بكلية الهندسة تشهد هذا العام 12 برنامج علمي جديد في قسم الهندسة المدنية 4 للدكتوراه لائحة جديدة، و4 للدبلوم و4 للماجستير.

وأشار رئيس الجامعة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن البرامج الجديدة تأتي في تخصصات الجيوماتكس، و لهندسة الصحية، وهندسة الطرق و النقل، وهندسة الري والموارد المائية، موضحا أنه تم فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية الهندسة، بدء من 1 اغسطس و حتى 30 سبتمبر 2023.

بينما أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدراسات العليا بكلية الهندسة تشمل برامج أكاديمية تضم 10 برامج للدبلوم، و 14 برنامج ماجستير، و14 برنامج دكتوراه، وذلك لأقسام الهندسة المدنية و العمارة، والتخطيط العمراني، والهندسة الميكانيكية و الهندسة الكهربية.

وأوضح الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة أن برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة المدنية تتضمن:

برامج دبلوم قسم الهندسة المدنية:

1- برنامج دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الإنشائية.

2- برنامج دبلوم الدراسات العليا في إدارة مشروعات التشييد.

3- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الجيوماتكس.

4- برنامج دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الصحية.

5- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الطرق والنقل.

6- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الموانئ.

برامج ماجستير قسم الهندسة المدنية:

1- ماجستير العلوم في الهندسة الإنشائية.

2- ماجستير العلوم في إدارة مشروعات التشييد.

3- ماجستير العلوم في هندسة الجيوماتكس.

4- ماجستير العلوم في الهندسة الصحية.

5- ماجستير العلوم في هندسة الطرق والنقل.

6- ماجستير العلوم في هندسة الري و الموارد المائية.

برامج دكتوراه قسم الهندسة المدنية:

1- برنامج دكتوراه الفلسفة في الهندسة الإنشائية.

2- برنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة مشروعات التشييد.

3- برنامج دكتوراه الفلسفة في الجيوماتكس.

4- برنامج دكتوراه الفلسفه في الهندسة الصحية.

5- برنامج دكتوراه في هندسة الطرق

و النقل.

6- برنامج دكتوراه الفلسفه في هندسة الري و الموارد المائية.

بينما تتضمن برامج قسم العمارة و التخطيط العمراني:

برامج الماجستير

1- برنامج ماجستير العلوم في العمارة و التصميم البيئي.

2- برنامج ماجستير العلوم في التصميم و التخطيط الحضري.



برامج دكتوراه العمارة والتخطيط العمراني.

1- برنامج دكتوراه الفلسفه في العمارة و التصميم البيئي.

2- برنامج دكتوراه الفلسفه في التصميم و التخطيط الحضري.

وأضاف الدكتور وليد القماش وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة الميكانيكية

برامج دبلوم الهندسة الميكانيكية

1- برنامج دبلوم في هندسة القوى الميكانيكية ( محطات القوى و الهندسة البخارية )

2- برنامج دبلوم في هندسة الإنتاج و التصميم الميكانيكي.

برامج ماجستير الهندسة الميكانيكية

1- ماجستير العلوم في هندسة القوى الميكانيكية.

2- برنامج ماجستير العلوم في هندسة الإنتاج و التصميم الميكانيكي.

برامج دكتوراه الهندسة الميكانيكية

1- برنامج دكتوراه الفلسفه في هندسة القوى الميكانيكية.

2- برنامج دكتوراه الفلسفه في هندسة الإنتاج و التصميم الميكانيكي.

أما برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة الكهربية:

برامج دبلوم الهندسة

1- دبلوم الدراسات العليا في نظم القوى الكهربية.

2- دبلوم الدراسات العليا في إلكترونيات القوى الكهربية.

ماجستير الهندسة الكهربائية

1- برنامج ماجستير العلوم في القوى و الآلات الكهربية.

2- برنامج ماجستير العلوم في الإلكترونيات.

3- برنامج ماجستير العلوم في الاتصالات.

4- برنامج ماجستير العلوم في الحاسبات.

برامج دكتوراه الهندسة الكهربية

1- برنامج دكتوراه الفلسفه في القوى و الآلات الكهربية.

2- برنامج دكتوراه الفلسفه في الإلكترونيات.

3- برنامج دكتوراه الفلسفه في الاتصالات.

4- برنامج دكتوراه الفلسفه في الحاسبات.