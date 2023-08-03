"هندسة القناة" تشهد 12 برنامجًا علميًا للدراسات العليا بداية من 1 أغسطس
أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن برامج الدراسات العليا بكلية الهندسة تشهد هذا العام 12 برنامج علمي جديد في قسم الهندسة المدنية 4 للدكتوراه لائحة جديدة، و4 للدبلوم و4 للماجستير.
وأشار رئيس الجامعة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن البرامج الجديدة تأتي في تخصصات الجيوماتكس، و لهندسة الصحية، وهندسة الطرق و النقل، وهندسة الري والموارد المائية، موضحا أنه تم فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية الهندسة، بدء من 1 اغسطس و حتى 30 سبتمبر 2023.
بينما أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدراسات العليا بكلية الهندسة تشمل برامج أكاديمية تضم 10 برامج للدبلوم، و 14 برنامج ماجستير، و14 برنامج دكتوراه، وذلك لأقسام الهندسة المدنية و العمارة، والتخطيط العمراني، والهندسة الميكانيكية و الهندسة الكهربية.
وأوضح الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة أن برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة المدنية تتضمن:
برامج دبلوم قسم الهندسة المدنية:
1- برنامج دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الإنشائية.
2- برنامج دبلوم الدراسات العليا في إدارة مشروعات التشييد.
3- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الجيوماتكس.
4- برنامج دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الصحية.
5- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الطرق والنقل.
6- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الموانئ.
برامج ماجستير قسم الهندسة المدنية:
1- ماجستير العلوم في الهندسة الإنشائية.
2- ماجستير العلوم في إدارة مشروعات التشييد.
3- ماجستير العلوم في هندسة الجيوماتكس.
4- ماجستير العلوم في الهندسة الصحية.
5- ماجستير العلوم في هندسة الطرق والنقل.
6- ماجستير العلوم في هندسة الري و الموارد المائية.
برامج دكتوراه قسم الهندسة المدنية:
1- برنامج دكتوراه الفلسفة في الهندسة الإنشائية.
2- برنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة مشروعات التشييد.
3- برنامج دكتوراه الفلسفة في الجيوماتكس.
4- برنامج دكتوراه الفلسفه في الهندسة الصحية.
5- برنامج دكتوراه في هندسة الطرق
و النقل.
6- برنامج دكتوراه الفلسفه في هندسة الري و الموارد المائية.
بينما تتضمن برامج قسم العمارة و التخطيط العمراني:
برامج الماجستير
1- برنامج ماجستير العلوم في العمارة و التصميم البيئي.
2- برنامج ماجستير العلوم في التصميم و التخطيط الحضري.
برامج دكتوراه العمارة والتخطيط العمراني.
1- برنامج دكتوراه الفلسفه في العمارة و التصميم البيئي.
2- برنامج دكتوراه الفلسفه في التصميم و التخطيط الحضري.
وأضاف الدكتور وليد القماش وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة الميكانيكية
برامج دبلوم الهندسة الميكانيكية
1- برنامج دبلوم في هندسة القوى الميكانيكية ( محطات القوى و الهندسة البخارية )
2- برنامج دبلوم في هندسة الإنتاج و التصميم الميكانيكي.
برامج ماجستير الهندسة الميكانيكية
1- ماجستير العلوم في هندسة القوى الميكانيكية.
2- برنامج ماجستير العلوم في هندسة الإنتاج و التصميم الميكانيكي.
برامج دكتوراه الهندسة الميكانيكية
1- برنامج دكتوراه الفلسفه في هندسة القوى الميكانيكية.
2- برنامج دكتوراه الفلسفه في هندسة الإنتاج و التصميم الميكانيكي.
أما برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة الكهربية:
برامج دبلوم الهندسة
1- دبلوم الدراسات العليا في نظم القوى الكهربية.
2- دبلوم الدراسات العليا في إلكترونيات القوى الكهربية.
ماجستير الهندسة الكهربائية
1- برنامج ماجستير العلوم في القوى و الآلات الكهربية.
2- برنامج ماجستير العلوم في الإلكترونيات.
3- برنامج ماجستير العلوم في الاتصالات.
4- برنامج ماجستير العلوم في الحاسبات.
برامج دكتوراه الهندسة الكهربية
1- برنامج دكتوراه الفلسفه في القوى و الآلات الكهربية.
2- برنامج دكتوراه الفلسفه في الإلكترونيات.
3- برنامج دكتوراه الفلسفه في الاتصالات.
4- برنامج دكتوراه الفلسفه في الحاسبات.