الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"هندسة القناة" تشهد 12 برنامجًا علميًا للدراسات العليا بداية من 1 أغسطس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن برامج الدراسات العليا بكلية الهندسة تشهد هذا العام 12 برنامج علمي جديد في قسم الهندسة المدنية 4 للدكتوراه لائحة جديدة، و4 للدبلوم و4 للماجستير.

 وأشار رئيس الجامعة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن البرامج الجديدة تأتي في تخصصات الجيوماتكس، و لهندسة الصحية، وهندسة الطرق و النقل، وهندسة الري والموارد المائية، موضحا أنه تم فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية الهندسة، بدء من 1 اغسطس و حتى 30 سبتمبر 2023.

بينما أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدراسات العليا بكلية الهندسة تشمل برامج أكاديمية تضم 10 برامج للدبلوم، و 14 برنامج ماجستير، و14 برنامج دكتوراه، وذلك لأقسام الهندسة المدنية و العمارة، والتخطيط العمراني، والهندسة الميكانيكية و الهندسة الكهربية.

وأوضح الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة أن برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة المدنية تتضمن:
 برامج دبلوم قسم الهندسة المدنية:
1- برنامج دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الإنشائية.
2- برنامج دبلوم الدراسات العليا في إدارة مشروعات التشييد.
3- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الجيوماتكس.
4- برنامج دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الصحية.
5- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الطرق والنقل. 
6- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الموانئ.

برامج ماجستير قسم الهندسة المدنية: 
1- ماجستير العلوم في الهندسة الإنشائية.
2- ماجستير  العلوم في إدارة مشروعات التشييد.
3- ماجستير العلوم في هندسة الجيوماتكس.
4- ماجستير العلوم في الهندسة الصحية.
5- ماجستير العلوم في هندسة الطرق والنقل.
6- ماجستير العلوم في هندسة الري و الموارد المائية.

برامج دكتوراه قسم الهندسة المدنية:
1- برنامج دكتوراه الفلسفة في الهندسة الإنشائية.
2- برنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة مشروعات التشييد.
3- برنامج دكتوراه الفلسفة في الجيوماتكس.
4- برنامج دكتوراه الفلسفه في الهندسة الصحية.
5- برنامج دكتوراه في هندسة الطرق 
و النقل.
6- برنامج دكتوراه الفلسفه في هندسة الري و الموارد المائية.

بينما تتضمن برامج قسم العمارة و التخطيط العمراني: 
 برامج الماجستير 
1- برنامج ماجستير العلوم في العمارة و التصميم البيئي.
2- برنامج ماجستير العلوم في التصميم و التخطيط الحضري. 


 برامج دكتوراه العمارة والتخطيط العمراني.
1- برنامج دكتوراه الفلسفه في العمارة و التصميم البيئي.
2- برنامج دكتوراه الفلسفه في التصميم و التخطيط الحضري.

وأضاف الدكتور وليد القماش وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة الميكانيكية
 برامج دبلوم الهندسة الميكانيكية
1- برنامج دبلوم في هندسة القوى الميكانيكية ( محطات القوى و الهندسة البخارية ) 
2- برنامج دبلوم في هندسة الإنتاج و التصميم الميكانيكي.

 برامج ماجستير الهندسة الميكانيكية
1- ماجستير العلوم في هندسة القوى الميكانيكية.
2- برنامج ماجستير العلوم في هندسة الإنتاج و التصميم الميكانيكي.

 برامج دكتوراه الهندسة الميكانيكية
1- برنامج دكتوراه الفلسفه في هندسة القوى الميكانيكية.
2- برنامج دكتوراه الفلسفه في هندسة الإنتاج و التصميم الميكانيكي.

أما برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة الكهربية:  

 برامج دبلوم الهندسة 
1- دبلوم الدراسات العليا في نظم  القوى الكهربية. 
2- دبلوم الدراسات العليا في إلكترونيات القوى الكهربية.

 ماجستير الهندسة الكهربائية
1-  برنامج ماجستير العلوم في القوى و الآلات الكهربية. 
2- برنامج  ماجستير العلوم في الإلكترونيات.
3- برنامج ماجستير العلوم في الاتصالات.
4- برنامج ماجستير العلوم في الحاسبات. 

 برامج دكتوراه الهندسة الكهربية
1- برنامج دكتوراه الفلسفه في القوى و الآلات الكهربية.
2- برنامج دكتوراه الفلسفه في الإلكترونيات.
3- برنامج دكتوراه الفلسفه في الاتصالات.
4- برنامج دكتوراه الفلسفه في الحاسبات.

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