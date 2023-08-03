"رضا".. رواية جديدة لنهى داود عن الدار المصرية اللبنانية

صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية، رواية "رضا" للروائية نهى داود.

الرواية تنتمي لنوعية أدب الجريمة، وتدور أحداثها حول امرأة في منتصف الخمسينيات تذهب في رحلة استجمام إلى الغردقة وتختار فندقًا عريقًا لتستمتع بإقامة شاملة كليًا، بحر، هدوء وطعام جيد وفوق ذلك كله بشر لتتسلى بمراقبتهم أجواء مثالية لا يعكر صفوها سوى سقوط أحد النزلاء صريعًا.

وجاء في تصدير الرواية: الظلم ظلمات يوم القيامة، ولكن ماذا عن الظلم في الدنيا؟ هل يحق للمظلوم أن ينتفض وأن ينتقم؟ وهل يحرق الانتقام الظالم فقط؟ أم قد يقع المظلوم أيضًا ضحية لانتقامه؟ في هذه الرواية نرى حكايتين متوازيتين، حكاية رضا الفتاة البسيطة التي تنحصر كل أحلامها في الزواج من ابن الجيران الثري الوسيم. وحكاية نانسي، سيدة المجتمع الجميلة التي تصالحها الحياة أخيرًا بالزواج من رجل يحترمها ويحتويها. وهناك حكاية ثالثة تدور في الخفاء. ضحايا تقع وقتل ينفذ وأيادي الشر المتوارية تعبث وراء الستار. فمن هو الظالم ومن هو المظلوم في تلك الحكايات؟

أما عن نهى داود فهي مؤلفة روايات بوليسية مصرية تخرجت في كلية الهندسة.

أصدرت داود العديد من الأعمال الأدبية التي لاقت استحسان القراء ومنها رواية "مشهد سيما" التي أصدرتها في عام 2018 عن دار كتبنا، وتدور أحداثها حول فتاة خجولة، تحيا حياة باهتة بين صراع مع وزن زائد وأحلام مؤجلة وعلاقات إنسانية مرهقة.

وصدرت لها رواية "جريمة في ليلة ممطرة" عام 2020 عن دار تويا للنشر والتوزيع، وتبدأ بجثة منكفئة وتساؤل حائر وعيون محدّقة، وتنتهي بالحقيقة، وبين البداية والنهاية تتشابك الأحداث، ما بين حب مستحيل، ومعاملات مالية مشبوهة، ودوافع غير أخلاقية، وقلوب بالأمل معلّقة، وقاتل مجهول، ومطر كاشف، ثم رواية "جريمة السيدة هـ" من إصدارات معرض الكتاب 2021 عن دار تويا للنشر والتوزيع ، وأتبعتها برواية "جريمة العقار 47" عن المصرية اللبنانية.