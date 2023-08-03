الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيمار يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام جيونبوك موتورز وديًا

نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن تشكيل فريقه الرسمي، استعدادًا لمواجهة جيونبوك موتورز وديًا.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لخوض مواجهة ودية أمام جيونبوك موتورز، خلال جولتهما الصيفية، في إطار استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد جيونبوك موتورز الودية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "بوسان" في كوريا الجنوبية.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي استعدادًا لمواجهة جيونبوك موتورز وديًا

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي استعدادًا لمواجهة جيونبوك موتورز وديًا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: خوان بيرنات- دانيلو بيريرا- لايفين كورزاوا- شريف ناجا.

خط وسط الملعب: تشير ندور- إيتين مبابي- ماركو فيراتي- إسماعيل الغربي.

في خط الهجوم: نيمار دا سيلفا- هوجو إيتيكي.

 

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وجيونبوك موتورز الودية

ستُذاع لمباراة باريس سان جيرمان وجيونبوك موتورز الودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية beIN Sports HD

 

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان قد توّج بلقب الدوري الفرنسي، بعدما أنهى الموسم الماضي 2022/ 2023 بتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة، متفوقًا على لانس صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

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