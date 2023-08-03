الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٩٨% من إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، أن إجمالي المقيدين لأداء الامتحانات بالدور الثاني بلغ ٨٣٧ طالبًا وطالبة حضر منهم ٨٠٩، ونجح ٧٩٣ طالبًا وطالبة.

لمعرفة النتيجة من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1YXU2-9U8fcg4pYkZZ0pH9buiXO99jZTX/view?usp=drivesdk

محافظ الوادي الجديد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الامتحانات بالدور الثاني فصول الخدمات للصف الأول الثانوي الحد الأدنى للقبول إتاحة الفرص لأكبر

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