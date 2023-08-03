محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٩٨% من إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان.

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، أن إجمالي المقيدين لأداء الامتحانات بالدور الثاني بلغ ٨٣٧ طالبًا وطالبة حضر منهم ٨٠٩، ونجح ٧٩٣ طالبًا وطالبة.

لمعرفة النتيجة من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1YXU2-9U8fcg4pYkZZ0pH9buiXO99jZTX/view?usp=drivesdk