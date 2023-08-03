الذرة الأوكرانية بـ14200 جنيه..أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

استقرت أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق، وسجل سعر طن الذرة "أرجنتينية" 15500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة "برازيلية" 15500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة "أوكرانية" 14200 جنيه.

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة "محلي حورس" 1700 جنيه، فيما بلغ سعر إردب الذرة الشامية 1650 جنيهًا، وبلغ سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنتينية" 16200 جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه.

وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44%-29500 جنيه، فيما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلي-30500 جنيه، بينما سجل سعر طن صويا فول فات مستورد، 36900 جنيه "أرضه"، فيما سجل سعر طن صويا فول فات "محلي" 36500 جنيه "أرضه" كما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% "مستورد"، 28600 جنيه "أرضه"، بينما سجل سعر صويا هاي فات 43% "محلي" 23800 جنيه "أرضه".

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%-17500 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين "مستورد" 48000 جنيه، كما سجل سعر طن ردة بران محلي 9100 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين "محلي" 47500 جنيه.