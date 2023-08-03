الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة الأوكرانية بـ14200 جنيه..أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

الأعلاف
الأعلاف

استقرت أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق، وسجل سعر طن الذرة "أرجنتينية" 15500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة "برازيلية" 15500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة "أوكرانية" 14200 جنيه.

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة "محلي حورس" 1700 جنيه، فيما بلغ سعر إردب الذرة الشامية 1650 جنيهًا، وبلغ سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنتينية" 16200 جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه.

وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44%-29500 جنيه، فيما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلي-30500 جنيه، بينما سجل سعر طن صويا فول فات مستورد، 36900 جنيه "أرضه"، فيما سجل سعر طن صويا فول فات "محلي"  36500 جنيه "أرضه" كما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% "مستورد"، 28600 جنيه "أرضه"، بينما سجل سعر صويا هاي فات 43% "محلي" 23800 جنيه "أرضه".

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%-17500 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين "مستورد" 48000 جنيه، كما سجل سعر طن ردة بران محلي 9100 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين "محلي" 47500 جنيه.

الذرة الأوكراني ب14200جنيه أسعار الأعلاف الاسواق

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُعدّل معايير صرف الدعم النقدى من الدولة للمواطنين

شروط صرف "تكافل وكرامة" بعد قرار رئيس الوزراء بتعديل المعايير

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

المبلغ الذى يحصل عليه مستحق "تكافل وكرامة" شهريًا بعد تعديل المعايير

الرى: التوسع فى استخدام المواد الصديقة للبيئة فى كافة مشروعات الوزارة

بعد قرار رئيس الوزراء.. هل يجوز الجمع بين الدعم النقدى لـ"تكافل" و"كرامة"؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى