الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرى: التوسع فى استخدام المواد الصديقة للبيئة فى كافة مشروعات الوزارة

هانى سويلم وزير
هانى سويلم وزير الموارد المائية


عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لإستعراض خطة الوزارة للتعامل مع نواتج تطهيرات الترع وسُبل الإستفادة منها في أعمال التأهيل وذلك بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في أرنكة وتثبيت جسور الترع.

قال سويلم أن الوزارة حريصة على التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في كافة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها ، حيث يعد إستخدام نواتج التطهيرات أحد هذه الأدوات، خاصة مع أهمية التعامل بشكل فعال مع نواتج التطهيرات والتخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة .

وأضاف أنه تم إختبار عدة طرق بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات لتحسين خواص نواتج التطهيرات بالشكل الذى يسمح بإعادة إستخدام هذه النواتج في تأهيل الترع .

ووجه الدكتور سويلم بأن يتم تجربة 6 طرق مختلفة لإستخدام نواتج التطهيرات في أعمال التأهيل، حيث تم إختيار أحد الترع بمحافظة الغربية لتنفيذ التجربة وتقييم نتائجها، على أن يتم التنفيذ ذاتياً بمعرفة الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وتحت إشراف معهد بحوث الإنشاءات ، على أن يبدأ تنفيذ التجربة بعد فترة أقصى الإحتياجات الحالية لعدم إعاقة إمرار المياه بالترعة أثناء تنفيذ التجربة .

الإدارة المركزية أعمال التأهيل الإنشاءات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الدكتور هاني الدكتور هاني سويلم هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى

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