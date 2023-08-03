الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكى يطلب تعويضا بالملايين بسبب "بيتزا" لم تعجبه

بيتزا
بيتزا

رفع رجل دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم "تاكو بيل"، يطالبها بتعويض قيمته 5 ملايين دولار، بعد أن اشترى بيتزا مكسيكية لم تكن بالمواصفات المعلن عنها.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن"، فقد اشترى فرانك سيراجوزا البيتزا المكسيكية من "تاكو بيل" بنيويورك، ودفع مقابلها 5.49 دولار، ولكنه استلمها بشكل مختلف عما هو معلن عنها.

ووفق سيراجوزا، فقد احتوت البيتزا التي وصلته نصف كمية حشوة اللحم البقري والفاصولياء، المعلن عنها في قائمة الطعام الخاصة بـ"تاكو بيل".

واتهم سيراجوزا في الدعوة التي قدمها آخر الشهر الماضي سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة بالإعلان الكاذب.

وعرض الرجل صورًا تظهر إعلانات البيتزا الخاصة بـ"تاكو بيل"، وقارنها بتلك الحقيقية التي بدت أصغر حجمًا، وذات مكونات أقل.

وقال المدعي في نص الدعوى الخاصة بسيراجوزا، إن إعلانات "تاكو بيل" غير عادلة ومضرة ماليًا بالمستهلكين لأنهم يتلقون منتجًا أقل قيمة مما وُعدوا به.

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