مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أنه قرر ترك النادي بشكل نهائي.

قال مرتضى إنه ترك الزمالك وفى خزينة النادى 20 مليون جنيه، إضافة إلى 2.5 مليون دولار غرامة عقوبة كهربا، وهو ما يعنى أن خزينة النادى بها 100 مليون جنيه، إضافة إلى 100 مليون جنيه محجوز عليها، لافتًا إلى أن هذه الأموال يمكن استخدامها فى سداد مستحقات اللاعبين والتعاقد مع لاعبين جدد.

قال رئيس الزمالك: "اتخذت قراري بالرحيل عن الزمالك وأنا طالع برا المشهد وراجع مشجع درجة تالتة وبقول لممدوح عباس الخناقة بيني وبينك خلاص انتهت، أنا ماشي وأمير مشي من شهرين وهيسلم العقود للشخص الذى سيتسلم القيادة"، مناشدًا رفع الحجز عن الأرصدة وأن مشاكلهم انتهت والزمالك ليس طرفًا فى هذه المشاكل.