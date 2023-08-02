تجديد حبس المتهم بسرقة متعلقات المواطنين بمصر الجديدة

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مصر الجديدة حبس المتهم بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بمصر الجديدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، لقيامه بسرقة (هاتف محمول) من إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".

وأمكن التوصل للمجني عليها، وباستدعائها تعرفت على الهاتف المحمول واتهمته بالسرقة، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بذات الأسلوب.

كما أضاف بارتكاب (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.