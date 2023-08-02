كواليس سقوط طالب جثة هامدة من عقار بولاق الدكرور

لقي طالب مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس جثة هامدة في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من مفتش مباحث بولاق يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى أم المصريين بوصول طالب 18 سنة، متوفى إثر سقوط من علو.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تم لقاء مع والد المتوفى مهندس بترول، وصديق المتوفى 15 سنة وأفادوا بأن المتوفى كان يتحدث في الهاتف المحمول جالسًا على نافذة شباك غرفة نومه فاختل توازنه وسقط ولم يتهما أي أحد بشىء، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.