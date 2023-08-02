الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كواليس سقوط طالب جثة هامدة من عقار بولاق الدكرور

جثة
جثة

لقي طالب مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس جثة هامدة في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من مفتش مباحث بولاق يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى أم المصريين بوصول طالب 18 سنة، متوفى إثر سقوط من علو.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تم لقاء مع والد المتوفى مهندس بترول، وصديق المتوفى 15 سنة وأفادوا بأن المتوفى كان يتحدث في الهاتف المحمول جالسًا على نافذة شباك غرفة نومه فاختل توازنه وسقط ولم يتهما أي أحد بشىء، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

طالب مصرع الطابق الخامس جثة هامدة سقوط من علو

الأكثر قراءة

محامى "كهربا" يكشف مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.. ويؤكد: أنتظر اعتذار الشيبى للأهلى

مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك

توقعات الأرصاد.. أمطار تصل لرعدية فى عدة مناطق بالجمهورية

"رفضت الزواج منه".. مقتل سيدة على يد عاطل فى المنوفية

أحمد موسى يكشف تفاصيل فيلم الإرهابية المفبرك عن مصر

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس