باحثون: أطفال الريف والمناطق النائية ما زالوا يمارسون ألعاب المصريين

تذهب أغلب الدراسات في التراث الشعبي الى الاستدلال على أن الألعاب الشعبية التى كان يمارسها قدماء المصريين ارتبطت بالطقوس الدينية ومراسم توليه الحكم فقد ذكر على جدران إحدى مقابر " بن حسن" بالمنيا أن أى أمير كان لا يتوج ولا يتولى مقاليد الحكم إلا بعد ان يؤدى بعض الألعاب الخاصة بالمهارة مثل الصيد والقنص والرمايه والسباحة والمصارعة وغير ذلك من الألعاب الأخرى.

تعد الألعاب الشعبية من أهم أنواع الفنون الشعبية لأى أمه من الأمم ، ولكن ثمة سؤال صعب حول ففى الوقت الذي نعيشه من تطور تكنولوجي هائل خطف المصريين وأطفالهم من الاحتفاء بالعابهم وممارستها ، وأصبحت الألعاب الرقمية البديل ، لكن هل يحتفظ ريفنا المصري بالعابنا، هل مازالت الألعاب الشعبية المصرية تمارس الاجابة في التقرير التالي :

مسعود شومان : مادام هناك تماسك اجتماعي لن تندثر العابنا

قال الشاعر والباحث في التراث الشعبي مسعود شومان "مازال هناك الكثير من المصريين يحافظون على ألعابهم، إلى جانب ذلك كثيرة هي الأماكن لم تتخلى عن الكثير من ألعابها، خاصة في المناطق الريفية والنائية، بالضروة تتمتع بالتماسك الاجتماعي، فاذدرهار الألعاب واستقرارها وسفرها كذلك مرهون وقرينة بحالة التماسك الاجتماعي، والذي بدورة ينفي تماما فكرة اندثار الالعاب.

ويرى شومان " الألعاب المصرية في مجملها لم تكن مجرد العاب بغرض التسلية وهدر الوقت الفائض،وانما جاءت لتحتفي بانواع أخرى من الموروث الثقافي أثناء ممارستها مثل الغناء الشعبي، والرقص، فلعبة "التحطيب" كنموذج تمارس متبوعة الموسيقي والغناء ، والرقص.

ويؤكد شومان ان "العاب المصريين الفقراء" جاءت باغراض وسبقت بمصطلح التدوير بشكل عملي، فتدوير اغطية زجاجاجات الكازوز واستخدامه كاطارات دراجات خشبية، وغيرها.

وأكد شومان ان هناك شريحة كبيرة تسكن الريف والمناطق النائية لم تخطفهم التكنولوجيا بعد ، وقد تتحول يوما هذه الالعاب لا لعاب رقمية .

ويشير شومان إلى أن الأطلس الشعبي يعمل على جمع الألعاب المصرية، وذلك عبر القيام بدور ه في جميع كل ما يتعلق بالمأثورات الشعبية للمصريين.

أحمد توفيق: الألعاب تشير على تحضرنا

من جهته يرى الباحث أحمد توفيق " حقيقة أن الألعاب بدأت مع بداية الإنسان، ووجوده على الأرض، والتعرف على طبيعة المكان والكائنات الموجودة حوله، الألعاب يتم تناقلها عبر أجيال، وتتطور، وهي تمثل درعا يحمل العناصر الثقافية لكل جماعة شعبية وتاريخ تطورها، بالتالي هي المخزون، والدرع الحامي لتاريخ وذاكرة الجماعات الشعبية.

وهذا يؤكد أن الألعاب وانتشارها في مكان ما، يشيرعلى مدى تحضرها، ستجد نفس الألعاب الشعبية، تنتشر في ليبيا والصين والعراق، وهي بلاد ذات حضارة، غير أن هناك ألعابا انتقلت عبر الرحلات التجارية بين مصر والشام وشبه الجزيرة العربية.