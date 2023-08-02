الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

القاسمى: قرار النمسا بحق الإخوان صائب للحماية من مخاطر التنظيم الإرهابية

صبرة القاسمي
صبرة القاسمي

أكد صبرة القاسمي، المنسق العام للجبهة الوسطية لمكافحة التشدد الديني، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن القرار الذي أعلن عنه حزب الشعب النمساوي، حق مشروع للدولة لدراسة وحصر فصيل من المحتمل أن يكون به عدد من الدعوات التي تمثل خطرًا على المجتمع النمساوي من خلال انتماء بعض العناصر إلى التنظيمات الإرهابية والجماعات المتشددة التي قد تدعو إلى العنف أو تحرّض عليه أو تسعى من خلال عمل منظم إلى تقوض دعائم الاستقرار في أوروبا وليس النمسا فحسب.

وقال القاسمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن من حق أي دولة أن تحدد كل ما يشكل خطرًا محتملا سواء على النظام أو جموع الشعب لحمايتهم من مخاطر محتملة من تنظيمات تضمر الشر دائمًا للشعوب الآمنة، مشيرًا إلى أنه يجب توخي الحذر من تعميم القيود والرقابة على كافة المسلمين مما قد يستغل بصورة عكسية.

وشهدت النمسا تحركا حزبيا من قبل حزب الشعب –الحاكم في النمسا- ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث دعا وفق المتحدثة باسمه كارولين هونغيرلندر عضو مجلس المدينة المسؤول عن الاندماج في فيينا، إلى تأسيس مرصد للإسلام السياسي، وإدراج التيارات التابعة له في مرصد التكامل والتنوع في العاصمة النمساوية، بعد تزايد خطورة هذه التنظيمات وعناصرها، مؤكدةً أن إنكار وجود الإسلام السياسي في فيينا يمثل خطرًا عليها.

الإخوان التنظيمات الإرهابية جماعة الإخوان الإرهابية الاسلام السياسي النمسا مخاطر التنظيم الإرهابية

الأكثر قراءة

محامى "كهربا" يكشف مفاجأة بشأن غرامة الزمالك.. ويؤكد: أنتظر اعتذار الشيبى للأهلى

"قعدة المزاج بين شاب وطليقته تحولت لجريمة".. ماذا حدث داخل شقة المطرية؟

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

"رفضت الزواج منه".. مقتل سيدة على يد عاطل فى المنوفية

عميد كلية طب سوهاج يوجه رسالة لأولياء الأمور بعد رسوب 61% من طلاب الفرقة الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس