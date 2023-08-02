حى حلوان يواصل حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف (صور)

قاد اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بمنطقة حلوان البلد خلف مفكو حلوان وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار “طوبار” إلى أنه تم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهي الحزم والازالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وقام حى حلوان بإيقاف أعمال البناء المخالف بـ"شدة خشبية" بالدور الثاني فوق الأرضي من شارع نجيب محفوظ خلف مساكن مدينه الأبطال بحلوان وتمت مصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الحملة برفع كفاءة النظافة بمنطقة المشروع الأمريكي وطريق الاوتوستراد وشارع رايل وامتداد رايل وشارع ترعة الرشاح وشارع فيضي وشارع عبد الرحمن وشارع عبد المنعم رياض والشوارع الجانبية وشارع السكة الحديد وشارع عمر بن عبد العزيز بحلوان.