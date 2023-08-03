حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 3-8-2023

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية مع استمرار ارتفاع معدلات الرطوبة التي تتسبب في زيادة الإحساس بالحرارة، ليكون الطقس شديد الحرارة رطبا اليوم الخميس.

حالة الطقس اليوم

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس 3 أغسطس، أن يكون شديدة الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء بينما تكون حارة رطبة على السواحل الشمالية المُطلة على البحر المتوسطة.

ووفق الأرصاد الجوية تتأثر مصر بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية شديدة الحرارة، تمر على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة والاحساس بالحر الشديد خاصة خلال فترة النهار.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، لذا تحذر الارصاد الجوية السائقين من توخي الحذر أثناء القيادة .

درجات الحرارة المتوقعة