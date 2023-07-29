السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

صعوبة البلع.. أعراض التهاب الحلق فى فصل الصيف وطرق الوقاية

التهاب الحلق
التهاب الحلق

يعاني البعض من التهاب الحلق في فصل الصيف بسبب ضعف المناعة لدى الشخص أو أصحاب مرض الجيوب الأنفية، لذلك يبحث الكثير على مواقع الإنترنت على طرق الوقاية من التهاب الحلق.

تستطيع أن تحمي نفسك وأسرتك من الإصابة بـ التهاب الحلق في فصل الصيف، من خلال الطرق الوقاية التي يستعرضها موقع "الدستور" في هذا التقرير خلال السطور التالية وفقاً لموقع "verywellhealth"، وإليكم التفاصيل على النحو التي كما ينبغي:

أعراض التهاب الحلق في فصل الصيف

هناك الكثير من الأعراض التي يتسبب فيها التهاب الحلق إليكم أبرزها:

1 - صعوبة في البلع.

2 - ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

3 - سيلان في الأنف.

4 - ألم وتكسير في العضلات.

5 - صداع والشعور بالغثيان.

طرق الوقاية من التهاب الحلق في فصل الصيف

هناك الكثير من الطرق الوقائية من التهاب الحلق في فصل الصيف التي تحميك وتحمي أسرتك من التعرض للإنفلونزا الصيفية وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - شرب الكثير من السوائل الدافئة مثل النعناع الساخن والينسون والزنجبيل المغلي.

2 - الابتعاد عن الأماكن الأكثر تلوثاً، والتي يحدث بسبب الحساسية.

3 - التنفس عن طريق الأنف وليس الفم، خصوصاً مع ارتفاع حرارة الطقس.

4 - اتبع نظاما غذائيا صحيا ومفيدا وغنيا بالفيتامينات والمعادن لتقوية مناعتك من أي عدوى.

5 - لا تستخدم أواني الطعام الخاصة بالآخرين.

6 - اهتم بنظافة اليدين قبل تناول الطعام حتى لا تنتقل إليك العدوى.

7 - ممارسة الرياضة أمر مهم لحماية جسمك من تكسير العضلات.

8 - ابتعد عن التدخين، خصوصاً إذا كنت مريض جيوب أنفية.

9 - ابتعد عن الأماكن الأكثر رطوبة أو دخان مثل عوادم السيارات.

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