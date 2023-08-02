الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"رفضت الزواج منه".. مقتل سيدة على يد عاطل في المنوفية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت مدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، واقعة مأساوية لمقتل سيدة مطلقة على يد عاطل له معلومات جنائية، أمام أعين المارة لرفضها الزواج منه بعد أن تقدم لخطبتها.

وترجع أحداث الواقعة، لتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بورود بلاغ من الأهالي بتحفظهم على عاطل عقب طعنه سيدة بالطريق العام وتم تسليمه لمركز الشرطة، ونقل المصابة إلى مستشفى بركة السبع المركزى لمحاولة إنقاذها.

وعلي الفور، انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث بقيادة الرائد محمد فرغلي رئيس المباحث وبالفحص تبين طعن "فاطمة، س، ع" البالغة من العمر 25 سنة مطلقة وتعول طفلين ومقمية بركة السبع، على يد المتهم "هاني، س، ا" البلغ من العمر 40 سنة مقيم قرية طوخ طنبشا مسجل وله معلومات جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي السياق، ينتظر أهالي مركز بركة السبع الانتهاء من التصريحات اللازمة لدفن الجثمان بعد معاينة الطب الشرعي. 

اشرف قاسم أحداث الواقعة الحزن الشديد المجني عليه المحضر اللازم النيابة العامة أنفاسها الأخيرة

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