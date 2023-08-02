إقبال كبير على مبادرة الأنشطة الرياضية فى المراكز الأكثر احتياجًا بدمياط

واصلت المراكز الرياضية فعاليات التدريب بالقرى الأكثر احتياجًا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

نفذ التدريب الأسبوعي بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجًا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة الرياضة".



حيث يتم تنفيذ المشروع بمركز شباب كفر المنازلة إدارة ميت أبوغالب ومركز شباب الإبراهيمية القبلية إدارة كفر سعد، ويتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات تدريب أسبوعيا لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة، كرة القدم، كاراتيه، ألعاب ترويحية لجميع الفئات خلال الفترة من 15/ 5 حتى 15 / 8 / 2023.

حيث يهدف المشروع إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للقرى الأكثر احتياجا، التي لا يتوافر بها خدمات رياضية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية.

ينفذ المشروع بمركز شباب كفر المنازلة إدارة ميت أبوغالب ومركز شباب الإبراهيمية القبلية إدارة كفر سعد، ويتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات تدريب أسبوعيا لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة، كرة القدم، كاراتيه، العاب ترويحية لجميع الفئات.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، العاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الإسكواش، لإعداد أبطال أوليمبيين لتمثيل مصر في المحافل الدولية، حيث يهدف المشروع لإعداد أبطال أوليمبيين يمثلون مصر في المحافل الدولية.