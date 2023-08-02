خلال أغسطس.. محافظ كفر الشيخ يصدر كتابا دوريا بتنظيم العمل يوم الأحد

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً، لبحث آلية تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأصدر “نور الدين” كتابا دورياً حمل رقم 46 لعام 2023، بآليات التنفيذ اعتبارًا من الأحد 6 أغسطس وحتى الأحد الأخير من شهر أغسطس 2023، ليكون العمل من المنزل أون لاين"، والاكتفاء في حالة الاحتياج بعدد معين من العاملين بما يضمن عدم تعطيل العمل.

كما كلف محافظ كفر الشيخ، عدد محدود من العاملين بأعمال ميدانية دون التواجد أو الحضور لمقر العمل على أن يتم تجميع عدد محدود من العاملين في مكان ،وتجمع عدد محدود حال تطلب العمل ذلك، موجهاً وكلاء الوزارات بتحديد العاملين الذين يتواجدون بالمديريات أو والذين يعملون أون لاين بالمنازل ، حسب احتياج العمل.

ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية بتنظيم حملات مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية مع كافة الجهات للتأكيد على تخفيض الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، والالتزام بتوقيتات العمل الرسمية واطفاء كامل واجهات المقرات الحكومية والتأكيد على ضبط أجهزة التكييف على درجة 25 درجة مئوية بكافة المقرات الحكومية.



كما وجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والوحدات المحلية بتقديم تقرير يومي شامل بالموقف اللازم والمحاضر والإجراءات المتخذة مع المخالفين، وقيام الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتأكيد من الغلق التام للإنارة بلوحات الاعلانات بالشوارع والميادين، وواجهات العقارات وتكليف إدارة الإعلانات باتخاذ اللازم نحو التنسيق مع وكالات الإعلانات والجهات المستفيدة من الاعلانات نحو عدم إنارة لوحات الإعلانات طوال فترة شهر أغسطس 2023، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة الوطنية بعدم إضاءة الإعلانات وتخفيض الإضاءة بالطرق الرئيسية التابعة لها لترشيد استهلاك الكهرباء، كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، بإنهاء المباريات في مراكز الشباب وبالملاعب الساعة السادسة مساء، عدا النوادي الإ‘جتماعية، كما وجه وكيل وزارة الأوقاف بتشغيل أجهزة التكييف قبل الصلاة بنصف ساعة والغلق بعد الانتهاء من الصلاة بربع ساعة، مع الغلق التام للمساجد والكنائس بين الصلوات.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة، بضرورة وجود وسائل إنارة بديلة بالمستشفيات الحكومية والخاصة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، كذلك توفير وسائل إنارة بديلة بالتربية والتعليم، كما وجه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإعداد خطة بديلة حال انقطاع مياه الشرب، لعدم تأثر محطات التشغيل مع تشغيل مولدات ديزل حال انقطاع التيار الكهربائي.

كما وجه وكيل وزارة الكهرباء، بإعداد جدول انقطاع التيار الكهرائي، مكلفا الإعلام بنشر جداول انقطاع التيار الكهربائي خلال تلك الفترة على صفحات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالتنسيق بين المراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية بإعداد تقرير يومي يشمل بيان بالإجراءات المتخذة حيال المخالفين والعرض عليه لموقف وزارة التنمية المحلية بما تم.