على رأسهم ميدو جابر.. المصرى يحصل على توقيع 3 لاعبين جدد

أكد مصدر مسئول بالنادي المصري الحصول على خدمات الثلاثي ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوبترا بعد عقد صفقة تبادلية مع إسلام المزين، مدافع الفريق، إضافة إلى سمير فكري، لاعب فريق الداخلية، ومحمد الشامي، لاعب الإسماعيلي.

وأضاف المصدر أن كامل أبوعلي يقود ملف التعاقدات بنفسه ويسعى إلى تنفيذ رغبات علي ماهر، المدير الفني للفريق، الذي يرغب في عقد صفقات مميزة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

واختتم المصري استعداداته لملاقاة فريق الأهلي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر وهو اللقاء الذي يقام في السادسة مساء غدٍ على ستاد الجيش ببرج العرب.

وأكد مصدر مسئول بالنادي المصري الحصول على خدمات الثلاثي ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوبترا بعد عقد صفقة تبادلية مع إسلام المزين مدافع الفريق، بالإضافة إلى سمير فكري لاعب فريق الداخلية وكذلك محمد الشامي لاعب الإسماعيلي.

وأوضح المصدر أن كامل أبوعلي يقود ملف التعاقدات بنفسه ويسعى إلى تنفيذ رغبات علي ماهر، المدير الفني للفريق، والذي يرغب في عقد صفقات مميزة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

من ناحية أخرى اختتم فريق المصري استعداداته لملاقاة فريق الأهلي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر وهو اللقاء الذي يقام في السادسة مساء غد على ستاد الجيش ببرج العرب.