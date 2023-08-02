الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مدحت الكمار: يشيد بتبرع الشركة المتحدة بإيرادات مهرجان العلمين لـ"حياة كريمة"

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أشاد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالدور الذي تقوم به الشركة المتحدة في مختلف مجالات القوة الناعمة فنيًا وإعلاميًا في مصر، قائلًا: تتصرف بشكل مسئول وفق أطر أخلاقية ومجتمعية.

وأشار النائب إلى مبادرة الشركة المتحدة، بالتبرع بعوائد مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة، قائلًا: نموذج يحتذى في الدور المجتمعي للمؤسسات المختلفة بكافة أنواعها وأنشطتها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة منذ إطلاقها تعمل على إحداث طفرة كبيرة على كافة المستويات، وأثبتت تواجدها في وقت قصير وأصبحت مؤثرة عربيًا وإقليميًا.

ولفت عضو صناعة البرلمان إلى النجاح الكبير لمهرجان العلمين والإقبال الشعبي والجماهيري، قائلًا: التبرع بإيراداته لمبادرة حياة كريمة لمسة وطنية.

وأوضح النائب مدحت الكمار، أن مهرجان العلمين نجح في وضع المدينة على خريطة السياحة العربية والعالمية، واستطاع جذب الأنظار إليها.

الدور المجتمعي الشركة المتحدة النائب مدحت الكمار إيرادات خريطة السياحة حياة كريمه عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب مبادرة حياة كريمة مهرجان العلمين

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