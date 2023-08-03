الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف يمكن للطالب الحصول على نتيجة كلية حقوق جامعة حلوان 2023

حقوق جامعة حلوان
حقوق جامعة حلوان

يهتم الكثير من الطلاب وطالبات كلية الحقوق لهذا العام بالبحث عن النتيجة الخاصة بامتحاناتهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لطلاب الفرقة الرابعة، حيث أن النتيجة متاحة حاليًا عبر موقع الجامعة الرسمي.

 

ويرصد "الدستور" رابط نتيجة كلية حقوق جامعة حلوان 2023، مع ذكر الخطوات التي يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباعها لتسهل عليهم أمر الحصول على النتيجة دون الوقوع في أي مشكلات من خلال السطور التالية.

 

يمكن لطالب أو طالبة الفرقة الرابعة جامعة حلوان، كلية الحقوق ، أن يحصل على نتيجته من خلال الدخول عبر منصة التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، للحصول والاستعلام على النتيجة بكل سهولة دون وجود أية مشكلة، وذلك من خلال الرابط التالي

http://app1.helwan.edu.eg/

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الثاني الفرقة الرابعة

يمكن لطالب الفرقة الرابعة الدخول على موقع نتائج جامعة حلوان.

يمكن لطالب الفرقة الرابعة  اختيار كلمة نتائج كلية الحقوق.

يمكن لطالب الفرقة الرابعة إدخال رقم الجلوس بطريقة صحيحة.

يمكن لطالب الفرقة الرابعة  ملء البيانات المطلوبة دون أخطاء.

يمكن لطالب الفرقة الرابعة الضغط على كلمة بحث.

ينتظر طالب الفرقة الرابعة قليلًا.. وستظهر النتيجة مباشرة.

 

رئيس جامعة حلوان

 

يُجدر الإشارة إلى أن أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على أهمية مشاركة الطلاب في أسبوع شباب الجامعات لتعزيز روح المنافسة الشريفة وتشجيع المواهب الطلابية في مختلف المجالات، وكذلك تعزيز روح المشاركة والتفاعل بين طلاب الجامعات المصرية.

 

وأعرب قنديل، في بيان له، عن ثقته الكاملة في قدرة الجامعة على تنظيم فعاليات الأسبوع بنجاح وتوفير بيئة مناسبة للطلاب للمشاركة والاستفادة من الفعاليات المختلفة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الروح الرياضية والتنافس بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الجامعية.

2022-2023 استعلام عن النتيجة الجامعات المصرية البيانات المطلوبة الترم الثاني التنافس التواصل

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