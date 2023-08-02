الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أماكن عرض "ع الزيرو" لـ محمد رمضان بالقاهرة والمحافظات

بوستر فيلم “ع الزيرو”
بوستر فيلم “ع الزيرو”

انطلق منذ ايام فيلم “ع الزيرو” للفنان محمد رمضان وهو العمل الذي يظهر من خلاله في دور العرض السينمائي عقب طرحه لفيلم “هارلي” في موسم عيد الفطر الماضي وحقق خلاله نجاح كبير في الإيرادات بداخل مصر وخارجها.

ونشرت شركة العدل جروب المنتجة للعمل أماكن عرض الفيلم وكانت على الشكل التالي:

دور العرض في المحافظات
سينما سيجال الغردقة كيروسيز شرم الشيخ سكيب المنيا الشعب الزقازيق الشعب دمنهور الصداقة سينما أسوان السفينة جمصة صيدناوي أسيوط جرين بلازا سينما الحرية سموحة الأسكندرية سينما الإسماعيلية سان سيتفانو دنيا الإسماعيلية سي سينما أمير الأسكندرية المحلة سي سينما رويال بلازا سي وي السويس العجمي ستار المركز الثقافي بورسعيد الشعب الأنفوشي الكروان بور سعيد فريال صن مول بور سعيد توليب اسكندرية الجزيرة المنصورة توليب سينما الساحل المصرية بلازا الزقازيق الشروق الساحل سينما شيفال طنطا سي غرناطة الساحل جالاكسي طنطا منتزه الساحل سينما ريفولي طنطا مارينا جاردين بورتو السخنة لوتس الساحل سي سينما شبين الكوم زهران سيتي بارك الساحل سينما الفيوم سي بورتو مارينا سي سينما الأقصر العلمين الجديدة السلام مطروح المركز الثافي أسيوط جراند الغردقة مطروح الجديدة سي سينما الجونة.

دور العرض في القاهرة والجيزة

ليدو سينما سينما كوزموس أوديون عماد الدين سيتي جولف العبور سيتي ستارز جولدن ستارز فوكس ألماظة كايرو فيستيفال ميامي بيجال صن سيتي بوينت 90 سي سينما أرابيلا سيتي مول شبرا أمير شبرا السراي مول حدائق القبة سينما الهرم بورتو كايرو كايرو مول الهرم ع الزيرو جالاكسي المنيل بندر المعادي سيتي سكيب داندي مول أمريكانا بلازا سينما أركان مدينتي الرحاب فيوتشر مول القطامية ديستركت 5 أوبرا قصر السينما جاردن سيتي توليب القوات الجوية الزمالك العاصمة الإدارية، مول العرب ومول مصر .

وتدور أحداث الفيلم حول قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه ومحاولة إنقاذ حياته، لكن تتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء.

يُشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد رمضان عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم نيللي كريم، وچومانا مراد، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستوديوهات ڤوكس.

فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان فيلم ع الزيرو محمد رمضان القاهرة والمحافظات والمحافظات

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