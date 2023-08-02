أماكن عرض "ع الزيرو" لـ محمد رمضان بالقاهرة والمحافظات

انطلق منذ ايام فيلم “ع الزيرو” للفنان محمد رمضان وهو العمل الذي يظهر من خلاله في دور العرض السينمائي عقب طرحه لفيلم “هارلي” في موسم عيد الفطر الماضي وحقق خلاله نجاح كبير في الإيرادات بداخل مصر وخارجها.

ونشرت شركة العدل جروب المنتجة للعمل أماكن عرض الفيلم وكانت على الشكل التالي:

دور العرض في المحافظات

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دور العرض في القاهرة والجيزة

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وتدور أحداث الفيلم حول قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه ومحاولة إنقاذ حياته، لكن تتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء.

يُشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد رمضان عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم نيللي كريم، وچومانا مراد، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي، وشريف دسوقي، وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستوديوهات ڤوكس.