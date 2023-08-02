استجابة للمواطنين.. رفع الباعة الجائلين بسلم مشاة أرض اللواء

رفعت محافظة الجيزة الباعة الجائلين والمفترشين والإشغالات من أعلى سلم كوبري مشاة منطقة أرض اللواء بحي العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بعد استغاثات وشكاوى العديد من المواطنين من انتشار الباعة الجائلين بسلم المشاة وانتشارهم بشكل كبير يعرقل حركة المارة أعلى الكوبري، وسرعان ما استجابت المحافظة لشكاوى المواطنين وقامت برفع الباعة الجائلين والمفترشين من أعلى كوبري المشاة.

وأشاد العديد من المواطنين بسرعة استجابة محافظة الجيزة لشكاوى الأهالي، ويقول عمر عصام، أحد سكان منطقة أرض اللواء بحي العجوزة، إنه منذ تنفيذ كوبري المشاة لمنطقة أرض اللواء وانتشر عليه عشرات الباعة الجائلين بشكل تدريجي حتى وصل لوجودهم على سلم المشاة، وهو ما تسبب في عرقلة وزحام المواطنين أثناء عملية سيرهم أو مرورهم من أعلى الكوبري.

تابع إن إزالة الباعة الجائلين والمفترشين ليست المرة الأولى، ولكنها تمت من قبل أكثر من مرة وبعد انتهاء حملة الإزالة يعاود الباعة مرة أخرى في افتراش الكوبري.

ومن جانبه طالب هشام محمود، أحد أهالي منطقة أرض اللواء بحي العجوزة، بضرورة وجود متابعة دورية على نتائج الحملة حتى لا تعاود الباعة مرة أخرى في افتراش الكوبري، لافتًا إلى أن من الطبيعي وجود حملات بشكل متكرر في منطقة أرض اللواء بشكل عام وكوبري المشاة بشكل خاص، في ظل أعمال تطوير الطرق والكباري التي تشهدها المنطقة على مدار الفترة الماضية.

وأضاف أحمد عبدالهادي، أحد أهالي منطقة أرض اللواء بحي العجوزة، أن وجود الباعة الجائلين وافتراشهم كوبري المشاة يعرقل حركة مرور المواطنين، خاصة في أوقات الذروة، حيث إنهم يتواجدون على جانبي الكوبري ويفترشون بضائعهم أمامهم ومن ثم لا يتبقى مكان للمواطنين للمرور من أعلى الكوبري، مشددًا على ضرورة متابعة الحملة حتى لا يعود الباعة مرة أخرى وتوفير أماكن بديلة لهم.