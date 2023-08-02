الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لتسهيل انتقاله للبايرن.. هاري كين يدفع 20.6 مليون استرليني لتوتنهام

هاري كين
هاري كين

كشفت تقارير صحفية عن مقترح لاتمام صفقة انتقال الانجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير لصفوف بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتقدمت إدارة بايرن ميونخ بأكثر من عرض للتعاقد مع هاري كين وقوبلت جميعها بالرفض وأشارت التقارير إلى أن إدارة النادي البافاري قررت رفع العرض لـ100 مليون يورو من أجل إقناع إدارة السبيرز بالتخلي عن كين.

ووفقًا لما ذكرته مجلة بيلد الألمانية، فإن هاري كين قد يقرر شراء العام الأخير من عقده مع توتنهام من أجل تسهيل عملية انتقاله لصفوف بايرن ميونخ.

وشارك كين في 49 مباراة بقميص توتنهام خلال الموسم الماضي 2022سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 5 لزملائه في كل البطولات.

أفادت المجلة أن المبلغ الذي قد يدفعه كين لشراء العام الأخير في عقده واتمام انتقاله لصفوف بايرن ميونخ قد يصل لـ20.6 مليون جنيه استرليني.

وبدأ هاري كين مسيرته ضمن صفوف شباب فريق توتنهام، وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2009 قبل أن يصعد للفريق الأول في يناير 2011 وبعدها خرج في عدد من الإعارات لأندية لايتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي، وليستر سيتي التي انتهت في مايو 2013، واستقر هاري كين منذ ذلك التاريخ في توتنهام.

هاري كين توتنهام هوتسبير توتنهام بايرن ميونخ الانتقالات الصيفية

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