الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شاب بتهمة قتل جاره بسلاح أبيض بدار السلام

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بدار السلام الجزئية، الأربعاء، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل جارة بسلاح أبيض وإرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل قتل مسن على يد جاره، وتبين أن المتهم يعمل ميكانيكى وكان يتشاجر مع أحد الجيران يوم الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الضحية ليس طرفًا في المشاجرة، لكن تدخل لفضها، فطعنه المتهم طعنة نافذة فى الصدر بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص فى دار السلام، ونقل إلى المستشفى وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دار السلام حبس شاب قتل جاره سلاح أبيض

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