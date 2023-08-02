الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": تقديم 408 آلاف و743 خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة الثلاثاء

وزير الصحة
وزير الصحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 408 آلاف و743 خدمة خدمة ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء الأول من شهر أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 13 ألفًا و680 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 30 ألفًا و695 خدمة.

وأضاف عبدالغفار أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ6 آلاف و512 طفلًا، فيما قدمت 36 ألفًا و989 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 2369 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و34 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1735 مواطنًا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ11 ألفًا و129 مواطنًا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 16 ألفًا و570 استمارة استبيان، مضيفًا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و792 مواطنًا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 76 ألفًا و647 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 71 ألفًا، و708 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 123 ألفًا و221 طفلًا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 2662 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 53 ألفًا و500 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، مع عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة التخصصات الطبية التثقيف الصحي التطعيمات التطعيمات الروتينية التوعية والتثقيف التواصل المجتمعي الاعتلال الكلوى الاستفسارات الصحة والسكان

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