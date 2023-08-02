رفع 250 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مركز المحلة الكبرى

نُفذت حملة شاملة لرفع كفاءة مستوى النظافة بمدينة المحلة الكبرى، والقرى التابعة بها، حيث تم تنظيف الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات، إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود السلطات المحلية لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

ونجحت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، برئاسة عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، في رفع 250 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن الحملات التي تمت في المنطقة تهدف إلى رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتسهيل حركة السير، وتحسين البيئة العامة.