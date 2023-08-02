الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مؤتمر دار القدّيس چيروم لكنيسة أم المُخلّص للأقباط الكاثوليك بالفقّاعي

كنيسة
كنيسة

نظّم دار القدّيس چيروم للتّكوين والدّراسات الكتابيّة، برعاية النّيافة الأنبا بشارة، مُطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، مؤتمرًا تكوينيًّا لخدام، وشباب كنيسة السّيدّة العذراء أم المُخلّص للأقباط الكاثوليك، بالفقاعيّ، بأبوقرقاص، المنيا.

وكان موضوع التّكوين الذي أطلق برعاية  النّيافة الأنبا بشارة، مُطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، عن مقدّمات الكتاب المقدّس، حيث قام بالتّكوين الأب بيّوس فرج.

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