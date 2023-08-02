الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش وهيروين بالقناطر الخيرية

ارشيفية
ارشيفية

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإلقاء القبض على عاطل، لممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح والذخائر، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطل لممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمخدرات.

باتخاذ الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 4 قضايا، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، وسلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة.

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