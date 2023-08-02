بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط مباحث «أمن البحيرة»

صدق اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، علي حركة الاتنقلات الداخلية لرؤساء البحث الجنائي بمراكز الشرطة وفروع البحث علي مستوي المديرية التي اعتمدها العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، في إطار الحركة السنوية لضباط الشرطة بوزارة الداخلية.التي تستهدف ضخ دماء جديدة في المراكز القيادية.

وشملت الحركة، تعيين العميد حازم خيرى عبادة وكيلاً لمباحث المديرية، والعميد أحمد رئيسا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والعقيد أحمد يسرى الشرقاوى وكيلاً لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والمقدم عبده خطاب مفتش فرع البحث الجنائى بمركز ايتاى البارود وشبراخيت، والعقيد أحمد عوف رئيسا لقسم التحريات بالمديرية والعقيد محمد أكرم مرير، رئيسا لمباحث مكافحة المخدرات، و العقيد محمد الشاذلي، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بمركز بدر، والعقيد اسلام السعدنى مفتش مباحث مركز وقسم دمنهور.

كما شملت الحركة تعين المقدم محمد عبدالله عوض رئيسا لمباحث المرور، والمقدم على شاكر رئيسا لمباحث مركز شرطة الدلنجات ، والمقدم أحمد حمدى رئيسا لمباحث ايتاى البارود ، والمقدم محمود يونس رئيسا لمباحث مركز شرطة دمنهور ، والمقدم كريم الخولى رئيساً لمباحث مركز شرطة كوم حمادة ، والمقدم عمر أبو يونس رئيسا لمباحث حوش عيسى ، والمقدم ماجد الحبشى، رئيسا لمباحث قسم شرطة دمنهور.

كما شملت المقدم محمد الديب رئيساً لمباحث مركز شرطة وادى النطرون ، والمقدم عمر عرفات رئيسا لمباحث قوات الأمن ، والمقدم محمود سرور رئيساً لمباحث المحمودية، والرئد محمد صبره رئيسا لمباحث أبو حمص ، والرائد كريم الخولى رئيساً لمباحث رشيد ،والرائد محمد عطا الله رئيسا لمباحث مركز شرطة الرحمانية، والمقدم أحمد المسيرة رئيسا لمباحث مركز شرطة أبو المطامير ،والمقدم أحمد عبد العال رئيسا لمباحث مركز شرطة كفر الدوار ، والمقدم محمد سلامه رئيسا لمباحث مركز شرطة ادكو.

والرائد محمد حامد هبيلة رئيساً لمباحث المرافق ، والمقدم محمد عوض زايد مباحث الأحداث ، والرائد أحمد البنا رئيسا لمباحث السيارات، والرائد محمد ترابيس رئيس مباحث شبراخيت ، والرائد عبدالرحيم عمرو معاون اول مباحث مركز شرطة كوم حمادة ، والنقيب اسلام شلش معاون مباحث مركز دمنهور.

وتولى العميد يحيى الانصاري أبو غزالة مأمور مركز شرطة الرحمانية، والعميد عمرو هندى مأمور مركز شرطة دمنهر ، والعميد محمد فرحات مأمور مركز شرطة شبراخيت ، والعميد مصطفى السعدني مأمور مركز الدلنجات ،والعقيد حاتم السمرى مأمور مركز كوم حمادة ، والمقدم فرحات متولى مأمور قسم شرطة كفر الدوار، والعميد محمد بسيونى مأمور مركز شرطة ايتاى البارود.