الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد توجيه تهم جديدة له بتخريب الانتخابات.. تفاصيل مثول ترامب أمام المحكمة غدًا

ترامب
ترامب

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه من المقرر أن يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة غدًا الخميس، بعد أن وجه مدعون اتحاديون اتهامات له بمحاولة تخريب انتخابات 2020، حيث رحب الديمقراطيون والتقدميون بالاتهامات لكن العديد من الجمهوريين احتشدوا خلفه.

تفاصيل محاكمة ترامب غدًا

وتابعت الصحيفة أنه المقرر أن يحدد ممثلو الادعاء التهم الأربع المتعلقة بالتآمر والعرقلة التي يواجهها ترامب، وسيحدد القاضي شروط الكفالة في أحدث قضية جنائية يواجهها الرئيس السابق، وبعد أسابيع من اتهامه بالاحتفاظ بمعلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني.

وأضافت أن القاضي سيضع أيضًا جدولًا زمنيًا للاقتراحات السابقة للمحاكمة والاكتشاف، ومن المحتمل أن يقدم كلا الجانبين لاحقًا طلبات تسعى إلى تشكيل الأدلة والحجج القانونية التي سيسمح بها في المحاكمة النهائية، والتي قد تستغرق عدة أشهر.

txt

نيويورك تايمز: ترامب يحصل على أكبر نسبة تأييد من أصوات الجمهوريين

وتابعت أن العديد من الجمهوريين- المسئولين المنتخبين والناخبين- أعلنوا دعمهم لترامب، ساعين إلى تصوير التهم الموجهة إليه على أنها مقاضاة انتقائية وذات دوافع سياسية ومؤامرة ديمقراطية لعرقلة محاولته لإعادة انتخابه في عام 2024.

وأضافت أن هذا النمط استمر إلى حد كبير بعد لائحة الاتهام التي وجهت له اليوم الأربعاء، والتي قدمها المستشار الخاص جاك سميث، وقدمها إلى محكمة محلية فيدرالية في واشنطن، حيث تمحور معظم الجمهوريين لانتقاد خليفة ترامب، جو بايدن.

ووصف رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، لائحة الاتهام بأنها محاولة "لصرف الانتباه عن الأخبار" حول مزاعم الجمهوريين بالفساد الذي تورط فيه هانتر بايدن، نجل الرئيس، "ومهاجمة المرشح الأوفر حظًا" لمواجهة بايدن العام المقبل.

بينما قال حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، المنافس الرئيسي لترامب عن ترشيح الحزب الجمهوري، إنه لم يقرأ لائحة الاتهام بعد، لكنه تعهد بـ"إنهاء تسليح الحكومة الفيدرالية"، مشيرًا إلى أن القضية تستخدم لأهداف سياسية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن اثنين من التهم الأخيرة نتيجتها هي عزل الرئيس السابق واعتقاله، حيث وجهت إليه 3 اتهامات وهي محاولة تخريب الانتخابات، ودفع رشوة لممثلة إباحية، وسوء التعامل مع الوثائق السرية.

تقدم في استطلاعات الرأي

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بالرغم من الاتهامات- واحتمال حدوث المزيد، بشأن التخريب الانتخابي المزعوم في جورجيا- فإنه يتقدم على استطلاعات الرأي الجمهوري الوطنية بأكثر من 30 نقطة، لعدم وجود نص قانوني يمنع المتهمين الجنائيين من القيام بحملات انتخابية أو تولي مناصبهم في حالة إدانتهم.

txt

واشنطن تايمز: ترامب قد يقضى 20 عامًا بالسجن عقوبة على جرائمه

ترامب محاكمة اتهامات تخريب الانتخابات تهم المحكمة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

العثور على جثة رجل أعمال مقتول داخل سيارته بطريق الإسماعيلية الصحراوى

لطلاب الثانوية العامة.. قائمة مصاريف الجامعات الخاصة 2023 فى مصر

مدرب النصر السعودى: مباراتنا أمام الزمالك صعبة.. وشيكابالا أبرز لاعبى "الأبيض"

محافظ بني سويف يشهد الحفل الختامي لقوافل المحبة ضمن مبادرة "بناء الوعي"

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس