بعد توجيه تهم جديدة له بتخريب الانتخابات.. تفاصيل مثول ترامب أمام المحكمة غدًا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه من المقرر أن يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة غدًا الخميس، بعد أن وجه مدعون اتحاديون اتهامات له بمحاولة تخريب انتخابات 2020، حيث رحب الديمقراطيون والتقدميون بالاتهامات لكن العديد من الجمهوريين احتشدوا خلفه.

تفاصيل محاكمة ترامب غدًا

وتابعت الصحيفة أنه المقرر أن يحدد ممثلو الادعاء التهم الأربع المتعلقة بالتآمر والعرقلة التي يواجهها ترامب، وسيحدد القاضي شروط الكفالة في أحدث قضية جنائية يواجهها الرئيس السابق، وبعد أسابيع من اتهامه بالاحتفاظ بمعلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني.

وأضافت أن القاضي سيضع أيضًا جدولًا زمنيًا للاقتراحات السابقة للمحاكمة والاكتشاف، ومن المحتمل أن يقدم كلا الجانبين لاحقًا طلبات تسعى إلى تشكيل الأدلة والحجج القانونية التي سيسمح بها في المحاكمة النهائية، والتي قد تستغرق عدة أشهر.

وتابعت أن العديد من الجمهوريين- المسئولين المنتخبين والناخبين- أعلنوا دعمهم لترامب، ساعين إلى تصوير التهم الموجهة إليه على أنها مقاضاة انتقائية وذات دوافع سياسية ومؤامرة ديمقراطية لعرقلة محاولته لإعادة انتخابه في عام 2024.

وأضافت أن هذا النمط استمر إلى حد كبير بعد لائحة الاتهام التي وجهت له اليوم الأربعاء، والتي قدمها المستشار الخاص جاك سميث، وقدمها إلى محكمة محلية فيدرالية في واشنطن، حيث تمحور معظم الجمهوريين لانتقاد خليفة ترامب، جو بايدن.

ووصف رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، لائحة الاتهام بأنها محاولة "لصرف الانتباه عن الأخبار" حول مزاعم الجمهوريين بالفساد الذي تورط فيه هانتر بايدن، نجل الرئيس، "ومهاجمة المرشح الأوفر حظًا" لمواجهة بايدن العام المقبل.

بينما قال حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، المنافس الرئيسي لترامب عن ترشيح الحزب الجمهوري، إنه لم يقرأ لائحة الاتهام بعد، لكنه تعهد بـ"إنهاء تسليح الحكومة الفيدرالية"، مشيرًا إلى أن القضية تستخدم لأهداف سياسية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن اثنين من التهم الأخيرة نتيجتها هي عزل الرئيس السابق واعتقاله، حيث وجهت إليه 3 اتهامات وهي محاولة تخريب الانتخابات، ودفع رشوة لممثلة إباحية، وسوء التعامل مع الوثائق السرية.

تقدم في استطلاعات الرأي

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بالرغم من الاتهامات- واحتمال حدوث المزيد، بشأن التخريب الانتخابي المزعوم في جورجيا- فإنه يتقدم على استطلاعات الرأي الجمهوري الوطنية بأكثر من 30 نقطة، لعدم وجود نص قانوني يمنع المتهمين الجنائيين من القيام بحملات انتخابية أو تولي مناصبهم في حالة إدانتهم.