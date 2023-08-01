نيويورك تايمز: ترامب يحصل على أكبر نسبة تأييد من أصوات الجمهوريين

أظهر استطلاع جديد، أن الرئيس السابق دونالد ترامب يحصل على أكبر نسبة تأييد من أصوات الناخبين الجمهوريين المحتملين بمختلف الفئات في استطلاعات الرأي، وفقا للاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز بالاشتراك مع كلية "سيينا كوليدج.



ويهيمن الرئيس السابق دونالد ترامب على منافسيه في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة ، ويقود أقرب منافسيه رون ديسانتيس من فلوريدا، حيث وجد الاستطلاع أن ترامب يتمتع بمزايا حاسمة عبر كل مجموعة ديموغرافية ومنطقة وفي كل جناح أيديولوجي للحزب، حيث تخلص الناخبون الجمهوريون من مخاوفهم بشأن تصاعد الخطر القانوني الذي يواجهه.



وتصدر الرئيس الأمريكي السابق بفوارق واسعة بين الرجال والنساء، والناخبين الأصغر والأكبر سنا، والمعتدلين والمحافظين، والذين ذهبوا إلى الجامعات والذين لم يذهبوا، وفي المدن والضواحي والمناطق الريفية.



يُظهر الاستطلاع أن بعض حجج الحملة المركزية لديسانتيس بأنه أكثر قابلية للانتخاب من ترامب، وأنه سيحكم بشكل أكثر فعالية، قد فشلت حتى الآن في تحقيق النجاح، حتى الجمهوريون الذين تحركهم نوع القضايا التي غذت صعود ديسانتيس، مثل محاربة "الفكر الراديكالي المستيقظ" ، فضلوا الرئيس السابق.



وتقدم الرئيس السابق دونالد ترامب على ديسانتيس بنسبة 54% مقابل 17% ولم يحصل أي مرشح اخر على اكثر من 3% فقط كنسبة تأييد.



وحصل كل من نائب الرئيس السابق مايك بنس، وسفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي، والسيناتور تيم سكوت من ساوث كارولينا على دعم بنسبة 3% تلقى كل من كريس كريستي، حاكم ولاية نيو جيرسي السابق ، ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي، الدعم من 2% فقط من الذين شملهم الاستطلاع.



يأتي الاستطلاع قبل أقل من ستة أشهر من أول مسابقة أولية لعام 2024 وقبل مناظرة واحدة، وفي الوقت الحالي ، على الرغم من مخاوف فريق ترامب من تداخل موعد المحاكمات مع فعاليات الحملة الانتخابية الا انه لا يزال المرشح الأكثر حظا للفوز بدعم الحزب الجمهوري.