إزالة 8 حالات تعدٍ ومخالفات بناء خلال حملات لإزالة التعديات بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، أزالت ٣ حالات تعدٍ بقرية بني موسى، والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك خلال حملة تحت إشراف أشرف الدسوقي، رئيس الوحدة القروية ببنى موسى، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه أبوقرقاص، لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وأضاف اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية بني أحمد الغربية، نظمت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة أو البناء العشوائي ومن خلال الحملة تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة مبانى ببني أحمد الغربية خارج الحيّز العمراني بمساحة نصف قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون لمنع البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون ، كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية بنى محمد سلطان من ردم أساسات لحالة تعدٍ في المهد بعزبة دوار شعراوي الطاهرة البحرية على أراضي زراعية بمساحة ٢ قيراط، وتم التعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة العامة وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها.

وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قسم التنظيم والمتغيرات بالوحدة المحلية بقرية تلة، تمكّن من تنفيذ حالات الإزالة المُبلّغ عنها من جهات الولاية، حيث تم إزالة حالتيّ تعدٍ في المهد بواقع واحد قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون لمنع البناء العشوائي واحترامًا لسلطة القانون، وذلك خلال حملة أشرف عليها عماد محمود، وهبة سيد، وإكرام محمد، نوّاب رئيس المركز والمدينة ورؤساء المجالس المحلية بالقرى.

وأكد هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي، نفذّت إزالة حالة تعدٍ بالبناء داخل الحيز العمراني بحي غرب المدينة بمساحة ١٢٠ مترًا بحضور رئيس الحي ومسؤولي التنظيم ومدير الإزالات، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقًا للقانون.

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