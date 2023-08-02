ريال سوسيداد يضم مهاجم منتخب البرتغال من لايبزيج

أنهى ريال سوسيداد الإسباني، إجراءات ضم المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا بشكلٍ رسمي، اليوم الأربعاء.

وأعلن ريال سوسيداد، أنه توصل لاتفاق مع لايبزيج الألماني بشأن انتقال سيلفا على سبيل الإعارة لموسم واحد.

🔥 Hay un nuevo 𝐊𝐈𝐋𝐋𝐄𝐑 en la ciudad#AurreraReala pic.twitter.com/UdiaFg4vWD — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 2, 2023

وستكون هذه التجربة الثانية للدولي البرتغالي في إسبانيا، بعدما لعب مع إشبيلية موسم 2018-2019.

وتنقل سيلفا صاحب الـ 27 عاماً بين عدة أندية بدءاً من بورتو إلى ميلان وإشبيلية وآينتراخت فرانكفورت ولايبزيج.

ولعب سيلفا الموسم الماضي مع لايبزيج في 44 لقاء، وسجل 9 أهداف.