الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال سوسيداد يضم مهاجم منتخب البرتغال من لايبزيج

البرتغالي أندريه
البرتغالي أندريه سيلفا

أنهى ريال سوسيداد الإسباني، إجراءات ضم المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا بشكلٍ رسمي، اليوم الأربعاء.

وأعلن ريال سوسيداد، أنه توصل لاتفاق مع لايبزيج الألماني بشأن انتقال سيلفا على سبيل الإعارة لموسم واحد. 

وستكون هذه التجربة الثانية للدولي البرتغالي في إسبانيا، بعدما لعب مع إشبيلية موسم 2018-2019. 

وتنقل سيلفا صاحب الـ 27 عاماً بين عدة أندية بدءاً من بورتو إلى ميلان وإشبيلية وآينتراخت فرانكفورت ولايبزيج.

ولعب سيلفا الموسم الماضي مع لايبزيج في 44 لقاء، وسجل 9 أهداف.

ريال سوسيداد سوسيداد أندريه سيلفا سيلفا لايبزيج

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

تغريم مرتضى منصور 5 آلاف جنيه فى "سب وقذف أحمد موسى"

بالأسماء.. حكم قضائي برفع التحفظ عن أموال 146 شخصًا

الحد الأدنى للقبول فى جامعة زويل: 70% هندسة وعلوم و65% حوسبة وذكاء اصطناعى و60% إدارة أعمال

تجديد حبس هشام ربيع فى سرقة شيكات بـ8 ملايين جنيه 45 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التي صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟