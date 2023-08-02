الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة سيدة داخل ثلاجة في الإسكندرية

جثة
جثة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الإسكندرية، من العثور على جثة متعفنة لسيدة داخل ثلاجة شقة في شارع الترعة المردومة التابعة لدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم.

وعلى الفور، تم استصدار إذن من النيابة العامة وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان بالتنسيق مع الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالمعاينة والفحص، تبيّن العثور على جثة سيدة موضوعة في أكياس بلاستيك داخل الثلاجة بالشقة المُشار إليها بها إصابات وفي حالة تعفن وينبعث منها رائحة كريهة.

وكشفت التحريات أن الجثة للمدعوة "أ.ع.ص.ع"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة مساكن الطبجية بلوك ٤ بدائرة قسم شرطة كرموز، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لتحديد مرتكبي الواقعة وكشف ملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وأُخطرت النيابة العامة التحقيقات والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

أخطرت النيابة الأدلة الجنائية العثور علي جثة سيدة تشكيل فريق سرعة طلب تحريات المباحث نقل الجثة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

تغريم مرتضى منصور 5 آلاف جنيه فى "سب وقذف أحمد موسى"

بالأسماء.. حكم قضائي برفع التحفظ عن أموال 146 شخصًا

الحد الأدنى للقبول فى جامعة زويل: 70% هندسة وعلوم و65% حوسبة وذكاء اصطناعى و60% إدارة أعمال

تجديد حبس هشام ربيع فى سرقة شيكات بـ8 ملايين جنيه 45 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

في مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التي صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟