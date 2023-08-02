العثور على جثة سيدة داخل ثلاجة في الإسكندرية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الإسكندرية، من العثور على جثة متعفنة لسيدة داخل ثلاجة شقة في شارع الترعة المردومة التابعة لدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم.

وعلى الفور، تم استصدار إذن من النيابة العامة وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان بالتنسيق مع الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالمعاينة والفحص، تبيّن العثور على جثة سيدة موضوعة في أكياس بلاستيك داخل الثلاجة بالشقة المُشار إليها بها إصابات وفي حالة تعفن وينبعث منها رائحة كريهة.

وكشفت التحريات أن الجثة للمدعوة "أ.ع.ص.ع"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة مساكن الطبجية بلوك ٤ بدائرة قسم شرطة كرموز، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لتحديد مرتكبي الواقعة وكشف ملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وأُخطرت النيابة العامة التحقيقات والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.