الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بالقاهرة

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.

بالانتقال والفحص بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول شخصين أحدهما بحوزته سلاح أبيض "سكين"، طـرف ثانى شخصين وبحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب باستخدام الأيدى والأسلحة البيضاء. 

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم3 قطع سلاح أبيض المستخدمين فـى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

قسم شرطة مدينة نصر ثالث مشاجرة

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