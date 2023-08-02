الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لصوص سرقوا أبواب محولات كهرباء ودراجة نارية بالقاهرة

ضبط لصوص
ضبط لصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط عدد من القضايا.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال وجودهما بدائرة القسم، وبحوزتهما 3 أبواب خاصة بمحولات الكهرباء، وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات اعترفا بسرقة الأبواب بأسلوب "القص والقطع" بقصد التصرف فيها بالبيع.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم "بدون لوحات معدنية ولا يحمل ثمة تراخيص".

بمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب "قطع الأسلاك" حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وباستدعاء مالكها تعرف عليها واتهمه بالسرقة.

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