الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 600 حالة في قافلة بيطرية مجانية بقرى البنجر بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، إن كلية الطب البيطري بالجامعة نظّمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرى البنجر التابعة لمركز ومدينة الحمام، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن القوافل التي تنظمها الجامعة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفي ضوء دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات البيطرية للمناطق النائية وخدمة إقليم مطروح ككل.

من جهته، أشارت الدكتورة إيمان خليفة، القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطري، إلى أنه تم الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد ٦٠٠ حالة، شملت تشخيص الحمل لعدد ١٠ أفراس بالسونار، غسيل رحم لعدد ٤ حالات أبقار، علاج ٥ حالات تكيس المبايض في أبقار، علاج ٤٠ حالة انسداد في القناة الأنفية الدمعية في الحمير، علاج ١٦٠حالة طفيليات داخلية وخارجية، تشخيص وعلاج أمراض سوء التغذية والنقص الغذائي في أبقار وجاموس وخيول وحمير، علاج  ٤٠ حالة إصابة سرج في حمير، الكشف بالسونار على حالات خيول، تشخيص٣ حالات في أبقار باستخدام السونار.

وأكدت أنه تم أيضًا تشخيص ٣حالات إسهال في عجول، تجريع ١٦٠ حالة أغنام ضد طفيليات الدم، علاج 50 حالة التهاب رئوي في أغنام، تشخيص وعلاج 20 حالة زكام معدي في بط، تشخيص حالة إجهاض في بقره، إجراء عملية جراحية وإزالة سنطة في بقرة، تشخيص وعلاج التهاب في الأذن الوسطى والخارجية في بقرة، تشخيص 40 حالة أبقار وجاموس، علاج حالات الشياع المتكرر، تشخيص وعلاج حالة قرحة، تشخيص حالات التهاب رئوي في خيول وعلاجها، تشخيص 20 حالة كوريزا في رومي وعلاجها، انسداد القناة الدمعية في حصان.

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الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح العلاج بالمجان المبادرة الرئاسية حياة كريمة المجتمع المحلى جامعة مطروح قافلة بيطرية علاجية

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