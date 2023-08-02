الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ختام الدورة الـ38 للمقبلين على الزواج بمعهد الرعاية

كنيسة
كنيسة

اختتم معهد الرعاية والتربية الدورة التدريبة الثامنة والثلاثين للمقبلين على الزواج بعنوان "استعد للارتباط".

شارك في الدورة التي أقيمت بمقر المعهد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ٧٨ من المقبلين والمقبلات على الزواج.
ألقى المحاضرة الختامية الأستاذ الدكتور ماجد رسمي عبد الملك الأستاذ بالمعهد.
ومن المقرر أن ينظم المعهد الدورة التدريبية التاسعة والثلاثين في الفترة من ١٣ أغسطس حتى ١٧ سبتمبر.

ويتيح المعهد أيضًا الاشتراك بالدورة التدريبية (online) لأبناء الكنيسة بالمهجر عبر الموقع الخاص بالمعهد.

وكان قد التقى البابا تواضروس الثاني، أعضاء جمعية الآثار القبطية، وعددًا من المتخصصين الحاصلين في السنتين الماضيتين على درجتي الماچستير والدكتوراه في الدراسات القبطية من الجامعات المصرية، وذلك في ختام المؤتمر السنوي لجمعية الآثار القبطية الذي جرت فعالياته تحت عنوان "أطروحات مضيئة في الدراسات القبطية في الجامعة المصرية.

حضر اللقاء بعض رؤساء أقسام وأساتذة القبطيات.

معهد الدراسات معهد الرعاية والتربية معهد الدراسات القبطية مقر معهد الرعاية لبابا تواضروس لكاتدرائية المرقسية بالعباسية ة البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الدراسات والبحوث الدراسات القبطية

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