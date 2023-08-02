الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1096 مريضًا في قافلة علاجية بقرية جاليا بالدقهلية

جانب من القافله
جانب من القافله

وجّه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يوميِّ الإثنين والثلاثاء، في قرية جاليا الأولى مركز بلقاس، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على 1096 مريضًا، وضمت 8 عيادات منهم: (باطنة، 2 أطفال، جراحة، عظام، أسنان، أنف وأذن، تنظيم أسرة)  فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray، وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 238، أطفال 314، جراحة 107، أنف وأذن 60، عظام  171، أسنان 96 نساء وتنظيم أسرة 110.

كما تم إجراء عدد 280 تحليلاً مختلفًا للمرضى، 112 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 110 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 38 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 12 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة.

من جهته، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و110 حالات استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم. 

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية قافلة طبية

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