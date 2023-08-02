الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ننشر حساب الدرجات الكاملة لمواد الثانوية العامة

طلاب
طلاب

بحث العديد من طلاب الثانوية العامة خلال الساعات الماضية، عن حساب مجاميعهم وحساب الدرجات للقبول فى بعض الكليات مع المرحلة الأولى للتنسيق.

 

في هذا السياق تكشف “الدستور” كافة التفاصيل عن الدرجات من أجل حساب النتيجة.

- اللغة العربية مجموعها 80 درجة والنجاح فيها من 40.

- اللغة الأجنبية الأولى مجموعها 50 درجة والنجاح فيها من 25.

- اللغة الأجنبية الثانية مجموعها 40 درجة والنجاح فيها من 20.

- التاريخ مجموعه من 60 درجة والنجاح فيه من 30.

- الجغرافيا مجموعها من 60 درجة والنجاح فيها من 30.

- الفلسفة والمنطق مجموعها من 60 درجة والنجاح فيها من 30.

- علم النفس والاجتماع مجموعها من 60 درجة والنجاح فيها من 30.

وبشكل عام فإن المجموع الكلي وفقا لتوزيع درجات الثانوية العامة 2023 أدبي، يصل إلى 410 درجات.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023.

كما تقرر فتح باب التقديم للطلاب المتضررين من درجاتهم عن طريق فتح باب التظلمات بدءا من يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 لمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة 200 جنيه.

ويجرى التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

كما سيتم تحديد موعد الاطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الاطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.

اعتماد النتيجة اعتماد التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعل الثانوية العامة الثانوية العا التعليم والتعليم الفني التعليم الفنى التربية والتعليم

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