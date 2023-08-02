الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إلقاء 250 ألف زريعة سمكية من أسماك المبروك الفضي جنوب الأقصر

القاء الزريعة السمكية
القاء الزريعة السمكية

شهد اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، صباح اليوم، عملية إلقاء 250 ألف وحدة زريعة سمكية من أسماك المبروك الفضي بمرسى الوطنية بالبغدادي جنوب مدينة الأقصر، يأتي ذلك نفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بملف الثروة السمكية وتنمية المصايد الطبيعية، وفي إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وأوضح المهندس جمال عبدالحكم، مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، أن جهاز حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة اللواء الحسين فرحات، يقوم بتنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في المصايد الطبيعية، وتلبية احتياجات المواطنين من خلال عمليات إنزال زريعة الأسماك لزيادة المخزونات السمكية بصفة مستمرة، بما يسهم في الارتقاء بأحوال القطاع السمكي، ويدعم خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية. 

حضر عملية الإنزال كمال عبدالكريم، رئيس مكتب مصايد الأقصر، وعدد من ممثلي الصيادين وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.

5555
5555
111111111
111111111
222222222
222222222
333333333
333333333
444444444444
444444444444
أسماك المبروك الفضي بالبغدادي مدينة الأقصر زريعة سمكية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

تقليص فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.. و12 ساعة بلا انقطاع على مدار اليوم

حقيقة إلغاء خدمة تظلمات الثانوية العامة

ترحيل سودانييْن لأسباب تتعلق بالصالح العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟