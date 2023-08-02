إلقاء 250 ألف زريعة سمكية من أسماك المبروك الفضي جنوب الأقصر

شهد اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، صباح اليوم، عملية إلقاء 250 ألف وحدة زريعة سمكية من أسماك المبروك الفضي بمرسى الوطنية بالبغدادي جنوب مدينة الأقصر، يأتي ذلك نفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بملف الثروة السمكية وتنمية المصايد الطبيعية، وفي إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وأوضح المهندس جمال عبدالحكم، مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، أن جهاز حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة اللواء الحسين فرحات، يقوم بتنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في المصايد الطبيعية، وتلبية احتياجات المواطنين من خلال عمليات إنزال زريعة الأسماك لزيادة المخزونات السمكية بصفة مستمرة، بما يسهم في الارتقاء بأحوال القطاع السمكي، ويدعم خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية.

حضر عملية الإنزال كمال عبدالكريم، رئيس مكتب مصايد الأقصر، وعدد من ممثلي الصيادين وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.

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